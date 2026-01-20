Ветеран отметил столетний юбилей

Общество
13
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шевцова поздравили со столетием.

фото акимата Усть-Каменогорска

Иван Романович – уроженец Алтайского края. В 1942 году шестнадцатилетним парнем он стал работать в сельской кузнице, а в 18 лет был призван на фронт. Сначала учился в снайперской школе, затем попал на передовую.

По словам ветерана, во время боев солдат вдохновляли вести о наступлении фронтов под командованием легендарных маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других. Они придавали силы и веру в победу. Иван Романович успел пройти короткое обучение в Рижском пехотном училище, дальше – снова бои на территории Польши и Чехословакии. Новость об окончании войны застала его в Риге, куда он как раз вернулся на занятия.

Поздравить ветерана, отдыхающего в пансионате «Луч надежды», пришли близкие, представители акимата Усть-Каменогорска, военный оркестр. Иван Романович выслушал теп­лые пожелания здоровья и оптимизма, поделился воспоминаниями.

Сегодня в областном центре Восточного Казахстана проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны.

#Усть-Каменогорск #юбилей #ветераны #ВОВ #100 лет #Иван Шевцов

