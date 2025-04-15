Шести ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в столице, в честь 80-летия со дня Победы были произведены социальные выплаты по 5 млн тенге, сообщает официальный сайт столичного акимата. Также военнослужащим, проходившим службу в период Великой Отечественной, лицам, участвовавшим в действиях против нацистской Германии, гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетним заключенным концлагерей, военнослужащим, лицам, имеющим инвалидность вследствие ранения, лицам, инвалидность которых установлена вследствие радиационных катаст­роф, ядерных испытаний на объектах гражданского или воен­ного назначения, инвалидность которых вызвана радиационным облучением одного из родителей, передавшаяся генетическим путем, предусмотрены средства в размере 45 МРП (176 940 тенге).