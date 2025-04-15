Шести ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в столице, в честь 80-летия со дня Победы были произведены социальные выплаты по 5 млн тенге, сообщает официальный сайт столичного акимата. Также военнослужащим, проходившим службу в период Великой Отечественной, лицам, участвовавшим в действиях против нацистской Германии, гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетним заключенным концлагерей, военнослужащим, лицам, имеющим инвалидность вследствие ранения, лицам, инвалидность которых установлена вследствие радиационных катастроф, ядерных испытаний на объектах гражданского или военного назначения, инвалидность которых вызвана радиационным облучением одного из родителей, передавшаяся генетическим путем, предусмотрены средства в размере 45 МРП (176 940 тенге).
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Нурали Мансуров
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