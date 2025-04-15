Ветеранам Астаны выплатили по 5 млн тенге

День Победы
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Нурали Мансуров

Шести ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в столице, в честь 80-летия со дня Победы были произведены социальные выплаты по 5 млн тенге, сообщает официальный сайт столичного акимата. Также военнослужащим, проходившим службу в период Великой Отечественной, лицам, участвовавшим в действиях против нацистской Германии, гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетним заключенным концлагерей, военнослужащим, лицам, имеющим инвалидность вследствие ранения, лицам, инвалидность которых установлена вследствие радиационных катаст­роф, ядерных испытаний на объектах гражданского или воен­ного назначения, инвалидность которых вызвана радиационным облучением одного из родителей, передавшаяся генетическим путем, предусмотрены средства в размере 45 МРП (176 940 тенге).

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов войны в Афганистане) – военнослужащие, выполнявшие задания в таджикско-афганском секторе, международной миротворческой операции в Ираке, военнослужащие, участвовавшие в урегулировании межнационального конфликта в Нагорном Карабахе, также получат 45 МРП. Иные лица, предусмотренные Законом «О ветеранах», – труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, супруга умершего ветерана Великой Отечественной войны – до конца апреля получат выплаты в размере 15 МРП (58 980 тенге).

#выплаты #ветераны #9 мая #ВОВ

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