В столице состоялась презентация издания, приуроченного к 80-летию Победы во Второй мировой войне, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Акция была организована совместными усилиями акимата г. Астаны, РОО «Ветераны Вооруженных сил», городского Совета ветеранов и столичного департамента по делам обороны.

На мероприятие были приглашены ветераны и потомки воинов, чьи имена вошли в историю страны. Выход фолианта. В нем повествуется о героическом пути воинов, призванных из города Акмолинск и Акмолинской области, и тружениках тыла, внесших огромный вклад в Победу.

Книга подготовлена силами городского Совета ветеранов при поддержке акимата Астаны с целью сохранения памяти о подвигах земляков, воспитания патриотизма в среде молодых казахстанцев и мотивации молодежи к созидательному труду на достойном примере старшего поколения.

"Сегодняшняя презентация – это результат совместной работы акимата, ветеранов республиканской и городской организаций, столичного департамента по делам обороны, – уточнил заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. – Книга, в которой повествуется о подвигах воинов-акмолинцев поможет в деле воспитания подрастающего поколения".

Как сообщил председатель городского Совета ветеранов Сансызбай Есилов, книга будет передана в библиотеки столичных школ, чтобы школьники могли ознакомиться со славной военной историей акмолинцев.

Своей задачей члены Совета ветеранов города Астаны видят формирование общества, в котором с уважением относятся к своему прошлому.