Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»

Абдыгали Каймолдин был призван на фронт в 1941 году. Был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке. Принимал участие в боях по освобождению Харькова, воевал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского, Прибалтийского фронтов под командованием маршала А. М. Василевского. Воевал в артиллерийской дивизии РГК – дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой.

В 1947-м служил на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне – обеспечивал охрану секретного объекта. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 год работал секретарем парт­кома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.

О военном пути ветерана рассказывают боевые награды – ордена Красной звезды и Отечественной войны І степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

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Награду ветерану Великой Отечественной войны и органов прокуратуры Ивану Гапичу вручил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

«За мужество и самоотверженность, проявленные во время войны 1941–1945 годов, присвоить звание «Халық каһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу», – говорится в Указе Президента.

Фронтовик 2 февраля текущего года отпраздновал свой 100-летний юбилей. 17-летним юношей после 9-го класса средней школы ушел он на фронт, прошел всю войну в 375-м отдельном Оршанском ордена Красной Звезды радиодивизионе. Воевал в тылу врага на Смоленщине и первую свою награду – медаль «За отвагу» получил, когда ему не исполнилось еще 18 лет. Поз­же участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, в штурме Кенигсберга. Победу встретил в Кенигсберге. 24 июня 1945 года Иван Степанович участвовал в легендарном Параде Победы в Москве на Красной площади. В мирное время, окончив Алма-Атинский государственный юридический институт, работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кокшетауской, Уральской (ныне Западно-Казахстанской) областях. В Западном Казахстане в должности первого заместителя прокурора области Иван Степанович проработал 20 лет.

В марте текущего года уважае­мого ветерана посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил Ивана Степановича со 100-летним юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, как можно дольше оставаться в строю, всегда быть для подрастающего поколения примером патриотизма, героизма, отваги, мужества, чести.

Иван Степанович поблагодарил за столь высокую оценку его ратного труда и последующей службы в органах прокуратуры, а также поздравил всех присутствовавших с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, успехов, мира и добра.