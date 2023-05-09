Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
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Флора Левина, Галина Самойлова
Награду – золотую звезду и орден «Отан» аксакалу от имени Главы государства вручил аким области Абай Нурлан Уранхаев. Чествование 102-летнего ветерана прошло у его дома в Семее с участием военного оркестра. Нурлан Уранхаев вручил награду, поблагодарил ветерана за неоценимый вклад в Победу и служение Родине в послевоенные годы и пожелал аксакалу здоровья и погулять на свадьбе правнуков.