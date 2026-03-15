Ветераны Великой Отечественной войны голосуют на референдуме

Референдум
150
Айман Аманжолова
корреспондент

По всей стране продолжается республиканский референдум

На избирательные участки приходят люди разных поколений от тех, кто голосует впервые, до представителей старшего поколения. Свой гражданский долг исполняют долгожители, ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Жетысуской области на избирательный участок пришла 105-летняя Нагиман Шалбаева. Несмотря на почтенный возраст, она лично приняла участие в голосовании. Нагиман апа воспитывает большую семью: у нее 36 внуков, 103 правнука и 13 праправнуков.

В Алматы на референдуме проголосовала долгожительница Камиля Косумаева, которой в этом году исполняется 101 год. Она пришла на участок в Наурызбайском районе вместе со своим правнуком. Камиля апа относится к поколению людей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу. По ее словам, она старается участвовать во всех значимых событиях страны.

«Я всегда стараюсь приходить на голосование. Считаю, что каждый человек должен участвовать и делать свой выбор», — отметила она. Появление долгожительницы на участке вызвало теплую реакцию у присутствующих, а члены комиссии и жители поблагодарили ее за активную гражданскую позицию.

Участие в референдуме принимают и ветераны Великой Отечественной войны. В Алматинской области ветеран Федор Ковалев, проживающий в селе Узынагаш, сделал свой выбор на дому. Федор Емельянович родился 11 ноября 1927 года в селе Орловка Могилевской области. В 1944 году его призвали в армию, а в 1945-м он участвовал в советско-японской войне. За проявленные мужество и героизм ветеран был награжден орденом II степени и юбилейными медалями Победы.

Лично на избирательный участок №921 в селе Бахар Уйгурского района пришел 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Алим Кебиров. Несмотря на возраст, он следит за новостями и сохраняет активную гражданскую позицию.

Также в голосовании принял участие 102-летний ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов. Он сделал свой выбор на дому. По словам близких, фронтовик всегда участвовал в выборах и считает важным не оставаться в стороне в такие дни.

На участке №403 Медеуского района Алматы проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Василий Долбня, которому в этом году исполняется 100 лет. Несмотря на возраст, он пришел на участок в сопровождении близких. Члены комиссии встретили ветерана с особым уважением и поблагодарили его за активную гражданскую позицию.

В Кызылординской области одним из первых на свой участок пришел ветеран войны Яхия Тасыров, проживающий в Сырдарьинском районе. Фронтовик отметил важность этого дня и дал благословение членам комиссии.

В Алматинской области участие в голосовании также принял 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Солтанбай Жарыкбасов из села Алга Енбекшиказахского района. На участок он пришел вместе со своим 15-летним правнуком. Ветеран отметил, что никогда не пропускал выборы и референдумы и считает важным делать выбор ради будущего страны и молодых поколений.

Кроме того, на одном из участков в городе Талгар проголосовала ветеран труда и старожил города Нуркамал Екибаева. Она долгие годы работала на производстве, активно участвовала в общественной жизни и более двадцати лет выступала в хоре ветеранов войны и труда.

Таким образом, участие в референдуме принимают представители разных поколений казахстанцев.

#голосование #ВОВ #референдум

