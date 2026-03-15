На избирательные участки приходят люди разных поколений от тех, кто голосует впервые, до представителей старшего поколения. Свой гражданский долг исполняют долгожители, ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Жетысуской области на избирательный участок пришла 105-летняя Нагиман Шалбаева. Несмотря на почтенный возраст, она лично приняла участие в голосовании. Нагиман апа воспитывает большую семью: у нее 36 внуков, 103 правнука и 13 праправнуков.

В Алматы на референдуме проголосовала долгожительница Камиля Косумаева, которой в этом году исполняется 101 год. Она пришла на участок в Наурызбайском районе вместе со своим правнуком. Камиля апа относится к поколению людей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу. По ее словам, она старается участвовать во всех значимых событиях страны.

«Я всегда стараюсь приходить на голосование. Считаю, что каждый человек должен участвовать и делать свой выбор», — отметила она. Появление долгожительницы на участке вызвало теплую реакцию у присутствующих, а члены комиссии и жители поблагодарили ее за активную гражданскую позицию.

Участие в референдуме принимают и ветераны Великой Отечественной войны. В Алматинской области ветеран Федор Ковалев, проживающий в селе Узынагаш, сделал свой выбор на дому. Федор Емельянович родился 11 ноября 1927 года в селе Орловка Могилевской области. В 1944 году его призвали в армию, а в 1945-м он участвовал в советско-японской войне. За проявленные мужество и героизм ветеран был награжден орденом II степени и юбилейными медалями Победы.

Лично на избирательный участок №921 в селе Бахар Уйгурского района пришел 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Алим Кебиров. Несмотря на возраст, он следит за новостями и сохраняет активную гражданскую позицию.

Также в голосовании принял участие 102-летний ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов. Он сделал свой выбор на дому. По словам близких, фронтовик всегда участвовал в выборах и считает важным не оставаться в стороне в такие дни.

На участке №403 Медеуского района Алматы проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Василий Долбня, которому в этом году исполняется 100 лет. Несмотря на возраст, он пришел на участок в сопровождении близких. Члены комиссии встретили ветерана с особым уважением и поблагодарили его за активную гражданскую позицию.

В Кызылординской области одним из первых на свой участок пришел ветеран войны Яхия Тасыров, проживающий в Сырдарьинском районе. Фронтовик отметил важность этого дня и дал благословение членам комиссии.

В Алматинской области участие в голосовании также принял 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Солтанбай Жарыкбасов из села Алга Енбекшиказахского района. На участок он пришел вместе со своим 15-летним правнуком. Ветеран отметил, что никогда не пропускал выборы и референдумы и считает важным делать выбор ради будущего страны и молодых поколений.

Кроме того, на одном из участков в городе Талгар проголосовала ветеран труда и старожил города Нуркамал Екибаева. Она долгие годы работала на производстве, активно участвовала в общественной жизни и более двадцати лет выступала в хоре ветеранов войны и труда.

Таким образом, участие в референдуме принимают представители разных поколений казахстанцев.