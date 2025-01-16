Вейпы на 15 млн тенге изъяли у двух студентов в Кокшетау

Криминал,Задержания
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С 20 июня 2024 года в Казахстане действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет

Скриншот видео МВД

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Кокшетау выявили факт незаконного оборота некурительных табачных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, наркоборцы задержали двух студентов местного колледжа, у которых изъято около тысячи электронных сигарет. В доме одного из фигурантов найдено 10 изделий, в доме второго – 970 штук.

Примечательно, что последний пытался избавиться от запрещенных изделий, однако был вовремя задержан полицейскими. По словам 20-летнего фигуранта, в случае продажи изъятых электронных сигарет он мог выручить примерно 15 млн тенге.

Ранее сообщалось, что студентов и школьников в РК привлекали к распространению наркотиков.

#задержание #студенты #вейпы

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