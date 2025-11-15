VI Игры исламской солидарности: Казахстан завоевал еще одно "золото"

Спорт
8

Представитель сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан стал победителем VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Нашему спортсмену, выступающему по муай-тай в весовой категории до 60 кг в финальном поединке противостоял Аяд Албадр из Ирака. Бой завершился в пользу нашего соотечественника со счетом - 29:28.

Ранее Турар Дуйсехан в 1/8 финала одолел представителя Саудовской Аравии Албара Аламуда, в четвертьфинале оказался сильнее Адела Халила из ОАЭ, а в полуфинальной встрече победил азербайджанца Али Алиева.

Таким образом, Дуйсехан принес сборной Казахстана 11-ю золотую медаль Игр. Наша команда остается в топ-3 сильнейших стран по завоеванным наградам.

Медальный зачёт по итогам семи соревновательных дней:

1. Турция — 102 медали 58 золотых, 26 серебряных, 18 бронзовых)

2. Узбекистан — 49 (15 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых)

3. Казахстан — 36 (11 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

#Спорт #VI Игры исламской солидарности #муай-тай

