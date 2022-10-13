VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Астане

12-13 октября в городе Астане будет проходить VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Kazpravda.kz.

Ожидается, что саммит станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период.

В мероприятии принимают участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. Президент Беларуси, которая является государством-наблюдателем СВМДА, также принимает участие в саммите.

В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации.