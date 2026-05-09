Виден флаг теперь издалека

Место для размещения госсимвола на территории международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» выбрано не случайно: теперь развевающийся на возвышенности флаг виден издалека.

В мероприятиях приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители воинских под­разделений, правоохранительных органов, неправительственных и молодежных организаций. По традиции церемония сопровождалась исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военного оркестра. Празднование продолжилось у Вечного огня в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.

В этот день мы чествуем не только тех, кто находится в строю сегодня, но и тех, кто заложил фундамент мира и безопасности в нашей стране, отмечали участники церемонии. Передача священных ценностей внукам и правнукам становится важной миссией. Молодежи следует знать, что защита Родины начинается с защиты своей семьи и с честного труда.

Праздничный концерт открылся песней «Ұлы елім» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы и Государственного ансамбля танца «Салтанат». Отечественные звезды эстрады исполнили военно-патриотические песни. Помимо этого, зрителям были представлены тематические театрализованные постановки.