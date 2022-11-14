Видео задержания предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле обнародовала полиция

Полиция города Стамбула обнародовала кадры задержания предполагаемого исполнителя теракта в районе Бейоглу в воскресенье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».

Сотрудники департамента по борьбе с терроризмом идентифицировали подозреваемую, проанализировав сразу после атаки кадры с камер видеонаблюдения. Благодаря кадрам удалось определить и ее местоположение.

Подозреваемая была задержана в ночь на понедельник. Ею оказалась выходец из Сирии, 23-летняя А.А.

Напомним, 13 ноября 2022 года в Стамбуле, на пешеходной туристической улице Истикляль, в районе Бейоглу прогремел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, еще 81 гражданин пострадал.