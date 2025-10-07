«Видим не только системные проблемы»: детский омбудсмен – о безопасности юных казахстанцев

Общество
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева в соцсетях отметила, что за прошедшие два года Казахстан сделал значительный шаг вперед в укреплении правовой базы и практических механизмов защиты несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, осенью 2023 года в Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за все формы насилия в отношении детей. За это время приняты необходимые законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы обеспечения безопасности детей — особенно в сфере профилактики и защиты от насилия.

«Создаются Управления по защите прав детей в структурах акиматов, центры поддержки семьи, мобильные группы, увеличивается количество сотрудников органов опеки. Открыт государственный контакт-центр, а в школах внедрён QR 111 для прямой связи с детьми. Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами под руководством Государственного советника Ерлана Карина», – написала детский омбудсмен на своей странице в Instagram

Также она добавила, что работая в регионах над внедрением мер, видно не только системные проблемы, требующие решения, но и заметные положительные изменения, произошедшие за короткий срок, о которых тоже важно говорить. 

#дети #соцсети #безопасность #система #проблемы #казахстанцы #Динара Закиева

Популярное

Все
В Таразе открылся Дом культуры
Виноградные слезы
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
На Играх стран СНГ
Урожайность, цены, экспортные рынки
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Надежный партнер для инвесторов
Не выдержал асфальт
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Удачный сезон для Данила
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
Все начинается с нас самих!
Человек с большим сердцем
Равные возможности для каждого ребенка
И вновь продолжается сБой…
Преображается старинный Жаркент
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
Закон Республики Казахстан О ратификации
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Равные возможности для каждого ребенка
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Открытый диалог о развитии образования и роли гражданского …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]