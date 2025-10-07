Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева в соцсетях отметила, что за прошедшие два года Казахстан сделал значительный шаг вперед в укреплении правовой базы и практических механизмов защиты несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, осенью 2023 года в Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за все формы насилия в отношении детей. За это время приняты необходимые законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы обеспечения безопасности детей — особенно в сфере профилактики и защиты от насилия.

«Создаются Управления по защите прав детей в структурах акиматов, центры поддержки семьи, мобильные группы, увеличивается количество сотрудников органов опеки. Открыт государственный контакт-центр, а в школах внедрён QR 111 для прямой связи с детьми. Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами под руководством Государственного советника Ерлана Карина», – написала детский омбудсмен на своей странице в Instagram.

Также она добавила, что работая в регионах над внедрением мер, видно не только системные проблемы, требующие решения, но и заметные положительные изменения, произошедшие за короткий срок, о которых тоже важно говорить.