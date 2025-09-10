Виктория Графеева вышла в полуфинал ЧМ по боксу
Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанка Виктория Графеева гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания).
Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 килограммов.
В четвертьфинале Виктория одержала уверенную победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана.
Таким образом, Графеева вышла в полуфинал и завершил ЧМ как минимум с бронзовой медалью.