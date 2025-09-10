Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанка Виктория Графеева гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания).

Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 килограммов.

В четвертьфинале Виктория одержала уверенную победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана.

Таким образом, Графеева вышла в полуфинал и завершил ЧМ как минимум с бронзовой медалью.