Виновных в наезде грузовика на детей наказали в Кыргызстане

Завершена деятельность межведомственной комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в Сузакском районе Джалал-Абадской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Подведены итоги расследования обстоятельств инцидента, произошедшего 2 мая текущего года в ходе культурно-массового мероприятия «Урааным Манас» в селе Жерге-Тал Сузакского района. Напомним, что грузовик на склоне горы продолжил свое движение без водителя и по дороге снес юрту и детей. Возраст пострадавших - от 9 до 16 лет.

В заключении межведомственной комиссии, созданной по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, отмечено, что организаторами указанного мероприятия не были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

В частности, руководители областного, а также районного органов внутренних дел не выполнили возложенные на них обязанности на должном уровне. Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений ненадлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информацией с районными и областными администрациями.

Отмечены отдельные факты, когда руководители органов местного самоуправления не были извещены о конкретной дате проведения конкурса «Урааным Манас».

Вопросы организации мероприятия были осложнены тем, что дни с 1 по 5 мая были объявлены нерабочими. Кроме того, районной государственной администрации Сузакского района решение о дате проведения акции было распространено по телефону.

В мероприятии приняли участие 2878 учащихся и 341 учитель 18 школ района. При этом в целях осуществления безопасности дорожного движения было привлечено только два инспектора подразделения ОБДД.