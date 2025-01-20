Новых лидеров готовят в спортивной отрасли Казахстана

Мероприятие VISION 2025, организованное Академией физической культуры и массового спорта, стало важной платформой для подготовки новых лидеров в сфере спортивного менеджмента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Коллаж Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В числе почетных гостей были министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Они подчеркнули, что развитие образования и менеджмента в спорте имеет ключевое значение для страны.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам инновационной программы Executive MBA (EMBA) Sport Management. Данная программа была разработана совместно с международными партнерами и реализована с целью повышения уровня спортивного управления в Казахстане.

Академия физической культуры и массового спорта (далее - APEMS) была основана в 2021 году в городе Астана в рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан до 2026 года. Важной целью APEMS является становление ее ведущим национальным центром подготовки специалистов для спортивной индустрии страны.

APEMS осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров на уровнях бакалавриата и магистратуры, обучая будущих педагогов физической культуры, тренеров по различным видам спорта, спортивных менеджеров, психологов и других профессионалов для спортивной индустрии.

Участники мероприятия предложили новые идеи и решения для развития спортивной отрасли. Как отметили участники, для эффективного управления спортивной индустрией Казахстана необходимы профессионалы нового поколения, готовые внедрять передовой международный опыт.

Данное мероприятие стало важным шагом в подготовке управленческих кадров для спортивной отрасли Казахстана, развитии спортивной инфраструктуры и внедрении международного опыта.