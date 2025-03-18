Вице-министр финансов Казахстана встретился с представителями банковского сектора Китая

Международное сотрудничество,Банки и финансы
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Двусторонние встречи состоялись в рамках 12-го заседания Комитета по сотрудничеству «Казахстан – Китай», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин РК

Фото: Минфин РК

В ходе встречи с Заместителем председателя Народного банка Китая г-ном Лу Лэй обменялись мнениями о текущей ситуации на международных финансовых рынках, о развитии двустороннего финансового сотрудничества и договорились о взаимодействии по выпуску панда-бондов на китайском рынке.

С вице-президентом Эксимбанка Китая г-ном Ван Кан обсудили финансирование и реализацию инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до г. Астаны с насосно-фильтровой станцией №4, новых линий метро в г. Алматы, а также модернизацию таможенной инфраструктуры пунктов пропуска.

Кроме того, вопросы развития экономического сотрудничества, подписания рамочного соглашения о партнёрстве и подготовки новой программы по бюджетной поддержке были рассмотрены на встрече с главным инвестиционным директором АБИИ г-ном Константином Лимитовским.

По итогам встреч стороны выразили уверенность в реализации совместных проектов, дальнейшем развитии партнерства и достижении взаимовыгодных целей.

#Китай #Минфин #банковский сектор

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