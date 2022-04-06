Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на брифинге в СЦК прокомментировал статью в СМИ, где говорится, что несколько миллиардов тенге в виде субсидии получили как минимум три ТОО, которыми руководили его близкие родственники – два брата и сын, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Давно я хотел на эти вопросы ответить. Блогеры постоянно поднимают этот вопрос. На самом деле, я на госслужбе работаю с 2003 года. За мной не числится ни фирмы, ни одной компании. Я чист. В свое время я работал в бизнесе, все полностью передал брату. Брат занимается. Все, что он получает – получает по закону», – заявил вице-министр.

По его словам, уже несколько раз проверяли законность получения субсидий. Крайняя была проведена в прошлом году Генпрокуратурой.

«Не надо слушать слухи. Публикация не соответствуют действительности. Все, что получено, получено по закону», – заявил он.