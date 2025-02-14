Вице-премьер дал поручения по строительству и развитию города Алатау

Фото: пресс-служба правительства РК

В Алатау прошло заседание Проектного офиса с участием вице-министров национальной экономики, юстиции, сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, труда и соцзащиты населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В городе ведется разработка 11 проектов детальной планировки в сферах туризма, логистики, промышленности, образования и бизнеса. На территории города запланированы крупные инвестиционные проекты, достигнута предварительная договоренность по их размещению с учетом инженерных сооружений и охранных зон. В соответствии с санитарными зонами, рациональным использованием промышленных площадок и воздействием на окружающую среду, предусматриваются корректировки в планировании территории города.

Вице-премьер Канат Бозумбаев заслушал предложения по внесению изменений в Генеральный план города.

«Строительство нового города Алатау должно быть удобным, безопасным, технологически развитым и экологически чистым. Алатау может стать примером современного урбанистического центра. Необходимо обеспечить современное строительство города, основанное на международных стандартах. Поручаю в месячный срок пересмотреть ряд инвестиционных проектов на предмет их размещения на территории города в соответствии с ранее заключенными договорами с инвесторами. Всем профильным министерствам ускорить процесс и внести изменения в Генплан до мая», — поручил Канат Бозумбаев.

Участники доложили о работе по внедрению механизма использования EPC контрактов и инструментов финансирования жилищного строительства с привлечением средств дольщиков на эскроу-счета. Рассмотрены вопросы касательно сельхозугодий, а также выделению тестовой среды и определению коридора для воздушного такси.

Для повышения привлекательности города и укрепления кадрового потенциала предложено увеличить лимит ипотечного кредитования специалистов города Алатау.

Необходимо отметить, что с 2024 года акимат Алматинской области совместно с АО «Отбасы банк» запустил программу льготного ипотечного кредитования «Алматы жастары» для молодежи до 35 лет. На реализацию данной программы в прошлом году из местного бюджета выделено 500 млн тенге, и еще 500 млн тенге выделено со стороны Банка в качестве софинансирования. Это позволило обеспечить жильем 55 семей. На данный момент 44 кандидатов уже получили ключи от своих квартир.

По итогам заседания Проектного офиса Канат Бозумбаев обратил внимание госорганов на большой объем работы, а также напомнил о персональной ответственности должностных лиц министерств и акиматов за несвоевременное выполнение поручений.