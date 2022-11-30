Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз

Правительство

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

По поручению главы Правительства Алихана Смаилова заместитель премьер-Министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в город Экибастуз. На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazpravda.kz.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 

Ранее стало известно, что глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.

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Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
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