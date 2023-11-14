Вице-премьер: Нам нужны не масштабные программы, а успешные модели

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Задачи, проблемы и перспективы развития животноводства в Казахстане обсудили в Үкімет үйі с крупнейшими отечественными производителями скота и мяса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Председатель правления ТОО «Атамекен-Агро» Кинталь Исламов рассказал о недавней поездке в Австралию на фермы производителей скота.

«В первую очередь, что меня впечатлило — это чистота и порядок содержания животных. Высокая технологичность процесса, выстроенная логистика, оборудование, которое применяют, порядок подачи кормов, утилизация отходов — сам подход ко всем процессам совершенно другой. Чтобы выстроить такое производство, нужно очень много средств, а нам всегда их не хватает, всегда хотим сэкономить. Плюс необходимо достаточное поголовье скота, которое быстро дает максимальный привес. Мы всегда критикуем аграрный сектор, но надо понимать, что это капиталоемкое производство в целом. Считаю, что это перспективное направление, но требует профессионального подхода», — отметил Исламов.

Учитывая, что сегодня внутренний рынок страны полностью обеспечен мясом, дальнейшее развитие отрасли связано с экспортом. И в этой части немало вопросов, требующих решения.

«Это мелкотоварность и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и, соответственно, мы имеем невысокий убойный выход мяса с туши — 176 кг, в среднем», — сказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

По его словам, МСХ разрабатывает Дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. В документ планируется включить меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС на основе использования современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.

Также во время совещания прозвучали предложения о необходимости реформирования системы ветеринарии и открытия экспортных рынков, справедливого распределения изъятых земель.