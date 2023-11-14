Вице-премьер: Нам нужны не масштабные программы, а успешные модели

В правительстве ищут решение проблем в развитии животноводства в стране
Задачи, проблемы и перспективы развития животноводства в Казахстане обсудили в Үкімет үйі с крупнейшими отечественными производителями скота и мяса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Председатель правления ТОО «Атамекен-Агро» Кинталь Исламов рассказал о недавней поездке в Австралию на фермы производителей скота.
«В первую очередь, что меня впечатлило — это чистота и порядок содержания животных. Высокая технологичность процесса, выстроенная логистика, оборудование, которое применяют, порядок подачи кормов, утилизация отходов — сам подход ко всем процессам совершенно другой. Чтобы выстроить такое производство, нужно очень много средств, а нам всегда их не хватает, всегда хотим сэкономить. Плюс необходимо достаточное поголовье скота, которое быстро дает максимальный привес. Мы всегда критикуем аграрный сектор, но надо понимать, что это капиталоемкое производство в целом. Считаю, что это перспективное направление, но требует профессионального подхода», — отметил Исламов.
Учитывая, что сегодня внутренний рынок страны полностью обеспечен мясом, дальнейшее развитие отрасли связано с экспортом. И в этой части немало вопросов, требующих решения.
«Это мелкотоварность и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и, соответственно, мы имеем невысокий убойный выход мяса с туши — 176 кг, в среднем», — сказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
По его словам, МСХ разрабатывает Дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. В документ планируется включить меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС на основе использования современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.
Также во время совещания прозвучали предложения о необходимости реформирования системы ветеринарии и открытия экспортных рынков, справедливого распределения изъятых земель.
«Мы будем поддерживать тех, кто готов внедрять передовой опыт развитых стран и тем самым удешевлять производство мяса в Казахстане. Апробируем новые методы в пилотных проектах на тех хозяйствах, кто готов за это взяться. На данном этапе нам нужны не масштабные программы, а успешные модели, которые после можно тиражировать на весь Казахстан. Но каждый проект для допуска к участию будет проходить тщательную проверку в регионах, НПП «Атамекен» на предмет финансовой устойчивости, деловой репутации, соответствия всем требованиям финансовых институтов и другим параметрам», — подытожил совещание Серик Жумангарин.