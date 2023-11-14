Вице-премьер: Нам нужны не масштабные программы, а успешные модели

Сельское хозяйство, Правительство
384
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В правительстве ищут решение проблем в развитии животноводства в стране

Фото: Kazpravda.kz

Задачи, проблемы и перспективы развития животноводства в Казахстане обсудили в Үкімет үйі с крупнейшими отечественными производителями скота и мяса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Председатель правления ТОО «Атамекен-Агро» Кинталь Исламов рассказал о недавней поездке в Австралию на фермы производителей скота.

«В первую очередь, что меня впечатлило — это чистота и порядок содержания животных.  Высокая технологичность процесса, выстроенная логистика, оборудование, которое применяют, порядок подачи кормов, утилизация отходов — сам подход ко всем процессам совершенно другой. Чтобы выстроить такое производство, нужно очень много средств, а нам всегда их не хватает, всегда хотим сэкономить. Плюс необходимо достаточное поголовье скота, которое быстро дает максимальный привес. Мы всегда критикуем аграрный сектор, но надо понимать, что это капиталоемкое производство в целом. Считаю, что это перспективное направление, но требует профессионального подхода», — отметил Исламов.

Учитывая, что сегодня внутренний рынок страны полностью обеспечен мясом, дальнейшее развитие отрасли связано с экспортом. И в этой части немало вопросов, требующих решения.

«Это мелкотоварность и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и, соответственно, мы имеем невысокий убойный выход мяса с туши — 176 кг, в среднем», — сказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

По его словам, МСХ разрабатывает Дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. В документ планируется включить меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС на основе использования современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.

Также во время совещания прозвучали предложения о необходимости реформирования системы ветеринарии и открытия экспортных рынков, справедливого распределения изъятых земель.

«Мы будем поддерживать тех, кто готов внедрять передовой опыт развитых стран и тем самым удешевлять производство мяса в Казахстане. Апробируем новые методы в пилотных проектах на тех хозяйствах, кто готов за это взяться. На данном этапе нам нужны не масштабные программы, а успешные модели, которые после можно тиражировать на весь Казахстан. Но каждый проект для допуска к участию будет проходить тщательную проверку в регионах, НПП «Атамекен» на предмет финансовой устойчивости, деловой репутации, соответствия всем требованиям финансовых институтов и другим параметрам», — подытожил совещание Серик Жумангарин.

 

#обсуждение #Правительство #проблемы #животноводство

Популярное

Все
Что они там курят?
Музей советского прошлого
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Баха, поправляйся!
Сто способов отъема денег
Вспомним всех поименно...
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
Не игры, а издевательства
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Приоритеты энергетической безопасности
Кто виноват в смерти спортсменки в Актау?
Не хамите! Вас снимают…
Кому мешает единственная молочная кухня в Семее
Кто защитит права трудящихся?
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Молоко «в запое»
Земельный ответ
Все начиналось с каравана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Новые возможности для отечественных экспортеров
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Более 600 фермерских теплиц получили сертификат соответстви…
Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылс…
До 60 млрд тенге будут ежегодно выделять фермерам для обнов…
Началось строительство новой железной дороги в обход Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]