Вице-премьер поручила полностью перезагрузить систему медстрахования

Как отметила Дуйсенова, по основным видам заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни граждан и требуют своевременной профилактики и лечения, существенных продвижений до сих пор нет

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения РК. В нем приняли участие заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, депутаты Парламента, руководство профильного ведомства, региональных управлений и эксперты сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Выступая перед участниками заседания, Тамара Дуйсенова отметила, что значительное увеличение объема финансирования здравоохранения позволило повысить уровень протезирования, трансплантологии, а также кардиохирургической и нейрохирургической помощи пациентам. Однако по основным видам заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни граждан и требуют своевременной профилактики и лечения, существенных продвижений пока нет.

Несмотря на проведение скринингов для раннего выявления раковых заболеваний, доля лиц с поздней стадией онкологии в республике не уменьшается. По данным ФСМС, более половины средств первичной медико-санитарной помощи уходят на клинико-диагностические услуги.

- Нужно разобраться в чем причина: неправильно формируем группы и проводим скрининги или есть вопросы к компетенциям специалистов? Если проблема в кадрах, то для их подготовки и повышения квалификации есть медуниверситеты, НИИ, республиканские клиники и службы на местах. В рамках новой концепции предусматриваются дополнительные инвестиции в это направление. Могут ли они улучшить ситуацию? У меня большой вопрос. Поручаю министерству разобраться. Считаю необходимым полностью перезагрузить эту систему, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

На расширенном заседании правительства глава государства дал конкретные поручения по усовершенствованию системы ОСМС. Она обеспечивает реализацию принципа «деньги за клиентом» и на сегодня является единственной в своем роде.

- Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством всем казахстанцам, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Нужно организовать масштабную информационно-разъяснительную работу. Граждане должны понимать, что участники системы имеют право на получение большего объема медицинской помощи, нежели не участвующие в системе. Кроме того, нужно повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения, не имеющих доходов, отчисления в систему должны производиться из местного бюджета. Это одновременно простимулирует акимов к повышению эффективности реализации программ занятости на местах, — отметила вице-премьер.

Тамара Дуйсенова также акцентировала внимание на то, что с внедрением новых технологий и лекарственных средств, стоимость медицинской помощи будет расти. В этой связи Министерству здравоохранения необходимо просмотреть параметры системы, обеспечивающие ее финансовую устойчивость.