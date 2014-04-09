Виват, «Генерал»!

Культура
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Звучали давно полюбившиеся его песни «Я вернусь», «Генерал», «Это мама у окна», «Солдат», «Птицы» и многие другие. Из новых произведений – «Здравствуй, мой друг» и «Голубка». И конечно, поклонники с нетерпением ожидали знаменитого «Волчонка». Эти стихи, написанные Виватом в подростковом возрасте, впоследствии положенные им на музыку, стали визитной карточкой Басова.

Концерт, организованный по инициативе Ришата Кунбасова (он же Виват Басов), был благотворительным, и пригласительные билеты на него получили курсанты и воспитанники военных училищ, студенты вузов, ветераны войны и Вооруженных сил РК, воины-«афганцы». Музыканта поддержали РОО «Совет генералов» и КазНУ им. аль-Фараби, который предоставил Дворец студентов им. У. Джолдасбекова. Выступление проходило с участием недавно образованной по инициативе Вивата музыкальной группы «Генерал». Основными темами творчества нового коллектива стали вечные ценности настоящих офицеров. А это, как подчеркнул Виват, – воинская честь, доблесть, мужество и стремление к победе. А также то, ради чего совершаются подвиги, – безграничная любовь к Родине, матери, детям. 

Группа «Генерал», которая поет исключительно «вживую» и исполняет только собственные авторские композиции, представляет единственный в Казахстане музыкальный военно-патриотический проект. В состав группы вошли лучшие казахстанские музыканты – Максим Кичигин (соло-гитара), Шухрат Каримов (ударные), Дамир Заитов (гитара), Евгений Сизов (бас-гитара), Александр Кривцов и Руслан Салеев (клавиши). Вместе с ними Виват сегодня работает над новым альбомом.

Музыканту принадлежат более 50 песен и стихов, многие из которых входят в репертуар российских исполнителей (наш соотечественник живет и работает в России). Военная тематика в творчестве рок-шансона Вивата объясняется просто – в прошлом он был кадровым военным, поэтому целями первого большого концерта на Родине стали военно-патриотическое воспитание молодежи Казахстана, повышение статуса солдатской службы, поддержка ветеранов Великой Отечественной и локальных войн, матерей, чьи сыновья не вернулись с полей сражений. А следующая его новая песня, как сказал сам Виват, будет о Родине – Казахстане. 

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы, Raushan-79@mail.ru

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