Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

Президенты обсудили повестку двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита Президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.