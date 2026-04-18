Визуальный вакуум

Колонка обозревателя

Аскар Бейсенбаев

Этот сезон должен был стать ренессансом нашего футбола. Цифры посещаемости первых пяти туров бьют рекорды: на стадионы страны пришли 225 353 зрителя. В среднем это более пяти с половиной тысяч человек на каждом матче – показатель, значительно превышающий прошлогодние результаты. Футбол в Казахстане снова стал модным и массовым событием, превратившись в главную тему для обсуждения. Однако стоит болельщику нажать кнопку play на YouTube или включить телевизор, как атмосфера праздника разбивается о суровую реальность отечественного ТВ-продакшена. Парадокс 2026 года: при взрывном росте интереса качество трансляций сделало болезненный шаг назад.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Например, абсурдной темой стало загадочное исчезновение повторов. В центральном матче минувшего тура между «Астаной» и шымкентским «Ордабасы» зрители остались «слепыми» в моменты, требовавшие детального разбора. Официальное объяснение звучит почти как анекдот: внедрение системы Hawk-Eye (отслеживание положения мяча и игроков для фиксации взятия ворот или нарушений), призванной обеспечить безупречную работу VAR (видеоповтора), конфликтует с телевизионным сигналом, который и доходит до зрителей. Дорогостоящая технология мирового уровня лишила нас базовой функции вещания – система буквально «забивает» канал трансляции.

На этом фоне шымкентский клуб решил взять ситуацию в свои руки: в грядущие выходные на местном стадио­не по инициативе «Ордабасы» планируют задействовать сразу 12 камер. Это станет настоящим «краш-тес­том»: сможет ли техника переварить такой объем данных или прогресс окончательно добьет возможность увидеть объективную оценку эпизодов?

Проблемы связаны и с решением сократить ресурсы (в том числе и финансовые) на производство контента. В Премьер-лиге количество камер сократилось с восьми до семи, а в низших дивизионах и вовсе произошло обрушение – с семи камер до четырех. Современный болельщик не станет лояльно смотреть футбол, снятый с одной точки с низким разрешением, какими бы громкими ни были имена на поле.

Если в Премьер-лиге мы еще спорим о количестве повторов, то в низших дивизионах ситуация перешла в стадию информационного вакуума. Казахстанская федерация футбола официально приостановила трансляции матчей Первой, Второй и Женской лиг. Решение выглядит радикальным и вызвано полным провалом одного телеподрядчика, который ранее специализировался на показе хоккея. Первый тур наглядно показал, что партнеры оказались совершенно не готовы к футбольной специфике: болельщики созерцали картинку без счета, времени матча и элементарной графики. Контракт был расторгнут, объявлен новый конкурс, но в результате тысячи фанатов в регио­нах остались без матчей своих команд на неопределенный срок. Ожидается, что трансляции возобновятся только с третьего тура на канале KFF League.

Футбол в 2026 году – это не просто газон и 22 игрока, а сложный медийный продукт, который обязан быть эстетичным и доступным. Если менеджмент не способен дать качественную картинку при колоссальном спросе, рекорды посещаемости так и останутся локальной историей. Нужно понимать: технический регресс – это коммерческий тупик, ведь спонсорам неинтересно инвестировать в изображение, где не видно их бренд­ов. Кроме того, отсутствие внятных хайлайтов (лучших моментов игры) бьет по охватам среди молодежи, привыкшей смотреть футбол через динамичные ролики в соцсетях. Болельщик уже проголосовал ногами, придя на трибуны, но есть еще сотни тысяч фанатов, для которых стадион начинается с экрана.

