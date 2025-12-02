Полиметаллическому руднику больше 60 лет. За это время добыча спустилась вглубь на сотни метров, превратившись в подземный город. Двигаются мощные лифты, связывающие нижние горизонты с поверхнос­тью, по «улицам»-штольням идет поток проходческой техники и грузового транспорта, работают системы энергоснабжения, вентиляции, связи, водоотлива...

Вся инфраструктура должна быть стопроцентно надежной – от этого напрямую зависит безо­пасность горняков. В условиях подземного производства даже небольшая авария грозит вырасти в нештатную ситуацию. Мало того – для ключевых звеньев, например, питания или системы насосов, важен еще и надежный резерв. Как отметил главный механик горного предприятия Камиль Рахимжанов, техника – это не просто металл, это живой организм рудника. Если специалист толковый и опытный, он может понять состояние машины даже по небольшим изменениям в «пес­не» работающего двигателя.

За плечами самого Камиля двадцать лет горного стажа. Он начинал на Орловском руднике в поселке Жезкент как выпускник колледжа транспорта. Молодой механик погрузился в мир сильных тяжелых буровых установок, погрузчиков, самоходных вагонов. Увидел, как организовано производство и насколько оно зависит от порядка и дисциплины на каждом участке. Позже парню доверили управление погрузочно-доставочной машиной – «монстром» со стальным ковшом и огромными пневмоколесами. Следом назначили инженером, заместителем начальника участка…

– Когда ты сам проходишь весь путь от рядовой должности до инженерной, появляется понимание общей картины, – рассказал главный механик. – Ты учишься распределять ресурсы, работать с коллективом, предупреждать неполадки, чтобы они не выросли в проблему.

Одновременно с работой любознательный технарь получил высшее инженерное образование в сфере транспортной техники и технологий. В ­2020-м пришел на Иртышский рудник на должность механика и уже через год возглавил на предприя­тии важную службу.

– Главная задача механиков – обеспечить бесперебойную работу техники, – отмечает Камиль. – На руднике огромное количество самоходного, дизельного и стационарного оборудования, и каждая единица должна работать безотказно. Мы ежедневно следим за состоянием машин, проводим диагностику, организуем техническое обслуживание, обучение сотрудников. Это тяжелая, но честная работа.

Иртышский рудник руководитель называет важнейшим этапом в профессии и частью жизни. А вот его опора и на­дежный тыл – это семья: жена Самал и двое замечательных детей. Все вместе они любят отдохнуть на природе: выехать на рыбалку, побродить по лесу.

– Для меня, как главного механика, запомнились моменты, когда удалось избежать серьезных поломок или аварий, – заключил Камиль Рахимжанов. – Вообще особые эмоции возникают, когда видишь технику, которая снова выходит на линию после сложного ремонта. И запоминаются люди, которые выросли профессионально у тебя на глазах. Приходят вроде зеленые специалисты, но спустя какое-то время рядом с тобой в команде трудятся уже уверенные, грамотные технари.