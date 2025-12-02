Властелин механических «сердец»

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Тяжелым, но честным делом называет свою профессию главный механик Иртышского рудника Камиль Рахимжанов.

Полиметаллическому руднику больше 60 лет. За это время добыча спустилась вглубь на сотни метров, превратившись в подземный город. Двигаются мощные лифты, связывающие нижние горизонты с поверхнос­тью, по «улицам»-штольням идет поток проходческой техники и грузового транспорта, работают системы энергоснабжения, вентиляции, связи, водоотлива...

Вся инфраструктура должна быть стопроцентно надежной – от этого напрямую зависит безо­пасность горняков. В условиях подземного производства даже небольшая авария грозит вырасти в нештатную ситуацию. Мало того – для ключевых звеньев, например, питания или системы насосов, важен еще и надежный резерв. Как отметил главный механик горного предприятия Камиль Рахимжанов, техника – это не просто металл, это живой организм рудника. Если специалист толковый и опытный, он может понять состояние машины даже по небольшим изменениям в «пес­не» работающего двигателя.

За плечами самого Камиля двадцать лет горного стажа. Он начинал на Орловском руднике в поселке Жезкент как выпускник колледжа транспорта. Молодой механик погрузился в мир сильных тяжелых буровых установок, погрузчиков, самоходных вагонов. Увидел, как организовано производство и насколько оно зависит от порядка и дисциплины на каждом участке. Позже парню доверили управление погрузочно-доставочной машиной – «монстром» со стальным ковшом и огромными пневмоколесами. Следом назначили инженером, заместителем начальника участка…

– Когда ты сам проходишь весь путь от рядовой должности до инженерной, появляется понимание общей картины, – рассказал главный механик. – Ты учишься распределять ресурсы, работать с коллективом, предупреждать неполадки, чтобы они не выросли в проблему.

Одновременно с работой любознательный технарь получил высшее инженерное образование в сфере транспортной техники и технологий. В ­2020-м пришел на Иртышский рудник на должность механика и уже через год возглавил на предприя­тии важную службу.

– Главная задача механиков – обеспечить бесперебойную работу техники, – отмечает Камиль. – На руднике огромное количество самоходного, дизельного и стационарного оборудования, и каждая единица должна работать безотказно. Мы ежедневно следим за состоянием машин, проводим диагностику, организуем техническое обслуживание, обучение сотрудников. Это тяжелая, но честная работа.

Иртышский рудник руководитель называет важнейшим этапом в профессии и частью жизни. А вот его опора и на­дежный тыл – это семья: жена Самал и двое замечательных детей. Все вместе они любят отдохнуть на природе: выехать на рыбалку, побродить по лесу.

– Для меня, как главного механика, запомнились моменты, когда удалось избежать серьезных поломок или аварий, – заключил Камиль Рахимжанов. – Вообще особые эмоции возникают, когда видишь технику, которая снова выходит на линию после сложного ремонта. И запоминаются люди, которые выросли профессионально у тебя на глазах. Приходят вроде зеленые специалисты, но спустя какое-то время рядом с тобой в команде трудятся уже уверенные, грамотные технари.

