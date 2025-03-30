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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил состав нового правительства страны. Об этом в субботу, 29 марта, сообщает агентство AFP. В него вошла одна женщина. Большинство мест в кабмине, который аш-Шараа назвал «правительством созидания и перемен», получили его соратники, отмечает Дойче Велле.

Пост министра социальных дел и труда Сирии достался представительнице христианского меньшинства и давней противнице режима Башара Асада Хинд Кабават. Главы МИД и Минобороны сохранили свои посты, полученные уже при аш-Шараа.

Временный сирийский лидер подчеркнул, что главными приоритетами правительства станет «реконструкция» Сирии и создание «сильного и стабильного государства, которое гарантирует интересы нации и каждого гражданина», а также борьба с коррупцией, развитие армии и укрепление экономики.