Ураган «Мелисса» пронесся над Ямайкой со скоростью чуть менее 300 км/час и вызвал серьезные разрушения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жертвами природной катастрофы стали четыре человека. Власти теперь предупреждают население об опасности крокодилов, сообщает журнал Blick.

Ураган принес с собой штормовые нагоны, разрушительные ветры и проливные дожди. Улицы превратились в бурлящие потоки. Власти предупреждают о крокодилах, которые могут проникнуть в жилые районы из-за повышения уровня воды в реках и болотах.

Дома были разрушены, более 530 тыс. домохозяйств оказались отключенными от электроснабжения. Опасность после шторма на Ямайке еще не снята. Премьер-министр Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия.

ООН координирует морские перевозки гуманитарной помощи из Барбадоса, поскольку аэропорты Ямайки изначально остаются закрытыми. Также запланирована воздушная перевозка около 2 тыс. пакетов помощи, как только аэропорты снова откроются и погодные условия позволят выполнять рейсы.

Масштабы ущерба, причиненного ураганом "Мелисса" на Ямайке, до сих пор не ясны. Значительная часть острова по-прежнему остается без электричества. По данным министерства здравоохранения, три человека погибли при вырубке деревьев в ходе подготовки к шторму.

Ранее более 735 тысяч человек были эвакуированы на Кубе из-за «Мелиссы».