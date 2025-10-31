Ураган «Мелисса» пронесся над Ямайкой со скоростью чуть менее 300 км/час и вызвал серьезные разрушения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Жертвами природной катастрофы стали четыре человека. Власти теперь предупреждают население об опасности крокодилов, сообщает журнал Blick.
Ураган принес с собой штормовые нагоны, разрушительные ветры и проливные дожди. Улицы превратились в бурлящие потоки. Власти предупреждают о крокодилах, которые могут проникнуть в жилые районы из-за повышения уровня воды в реках и болотах.
Дома были разрушены, более 530 тыс. домохозяйств оказались отключенными от электроснабжения. Опасность после шторма на Ямайке еще не снята. Премьер-министр Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия.
ООН координирует морские перевозки гуманитарной помощи из Барбадоса, поскольку аэропорты Ямайки изначально остаются закрытыми. Также запланирована воздушная перевозка около 2 тыс. пакетов помощи, как только аэропорты снова откроются и погодные условия позволят выполнять рейсы.
Масштабы ущерба, причиненного ураганом "Мелисса" на Ямайке, до сих пор не ясны. Значительная часть острова по-прежнему остается без электричества. По данным министерства здравоохранения, три человека погибли при вырубке деревьев в ходе подготовки к шторму.
Ранее более 735 тысяч человек были эвакуированы на Кубе из-за «Мелиссы».