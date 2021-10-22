Вместе по жизни

Қазақ тілі
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Михаил Тё, Жамбылская область

В украинско-казахской семье фельдшеров, в которой Тарас появился на свет, всегда главенствовал казахский язык. Школьный педагог даже не помнит, когда впервые услышал язык Абая. По его словам, видимо, был слишком мал, чтобы такое врезалось в память. Знание же языка пришло постепенно, с возрастом, и помогла Тарасу в этом благоприятная среда. Как выяснилось, зерна были заложены в семье, но проросли они все же благодаря общению с друзьями и коллегами казахской нацио­нальности.

– Я родился и вырос в селе Коныртобе Жуалынского района, где вместе с ребятами по соседству целыми днями напролет играли и постоянно общались, что дало прочную языковую базу, – вспоминает Тарас Леоненко. – Параллельно посещал группу детсада, где говорили только по-казахски, затем пошел в сельскую школу с казахским языком обучения, а пос­ле ее окончания стал студентом Шымкентского педагогического университета по специальности «математика», где также учился на государственном языке.

По словам моего собеседника, в его семье равнозначно использовались и казахский, и русский язык.

– Мы не делили языки, говорили на том, на каком было удобно. Но все же со временем стал преобладать казахский, – отметил педагог. – Видимо, отец понимал, что в будущем роль языка станет значительнее, и старался прививать его нам уже с раннего возраста, за что я ему очень благодарен.

В 2007 году, окончив вуз, молодой специалист вернулся в родную сельскую школу в качестве учителя математики. Сразу же активно включился в работу и отлично зарекомендовал себя. За педагогические достижения, высокие нравственные качества, политическую грамотность и владение казахским языком через год его повысили до заместителя директора по воспитательной части. Полностью посвящая себя работе, Тарас Леоненко старался улучшить условия обучения в школе, привнести что-то новое, постоянно проводил беседы с учащимися и их родителями о важности семейного воспитания, а также уделял внимание развитию государственного языка. К примеру, для популяризации языка он создал школьный дебатный клуб, в котором делался акцент на риторике, грамотности речи, последовательном и логичес­ком выражении мыслей, умении держаться на публике и многом другом. Благодаря личному учас­тию руководителя в деятельности организации учащиеся сельской школы постоянно занимали призовые места на районном и областном уровнях.

– Я пробовал и собственные силы в турнирах среди педагогов. И довольно успешно. Это очень мотивировало меня и придавало силы работать еще усерднее. Так что клубом занимался вплоть до своего переезда в Тараз, – рассказал мой собеседник.

Спустя 11 лет работы в сельской школе Тарас вместе со своей молодой семьей решил переехать в областной центр. Сидеть без дела ему не пришлось, ведь в средних учебных заведениях региона всегда не хватало педагогов, тем более опытных, да еще и владеющих казахским языком. Его с удовольствием приняли в таразскую среднюю школу № 32 на должность заместителя директора по учебной части и одновременно учителя математики. С самого начала педагог проявил себя как активный участник в общественной жизни учебного заведения и города, а также профессионал своего дела со знанием государст­венного языка. Это помогло ему быстро завоевать авторитет среди коллег и стать достойным членом трудового коллектива.

Еще во время учебы в школе и вузе он неоднократно становился победителем и призером языковых олимпиад и конкурсов. Кроме того, будучи педагогом, не раз отмечался в районных и городских состязаниях среди молодых специа­листов. А буквально недавно заместитель директора школы стал победителем ежегодного областного конкурса «Тіл жаңашыры» в номинации «Тіл мерейі».

– Нам необходимо было подготовить три видеоролика о том, как я использую знание казахского языка на работе и в семье. Для меня это не составило большого труда, поскольку язык Абая – это неотъемлемая часть моей повседневной жизни. Кроме того, организаторы учитывали прежние достижения в языковой сфере, – рассказал об участии в состязании жамбылский педагог.

Политика государства направлена на развитие казахского языка как государственного, функ­ционирование русского языка как официального, изучение анг­лийского как международного, а также на сохранение языков других этносов.

В своем недавнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Необходимо стремиться прививать с малых лет детям любовь к государственному языку, истории и традициям казахского народа. Именно этим сегодня заняты Тарас Леоненко и его супруга Гульзада Биболова, которая тоже является педагогом в средней школе № 32. Вместе они воспитывают троих детей – Марину, Руслана и Стаса, которые стараются поддерживать семейную традицию – знать язык Абая.

– Мы хотим, чтобы наши дети в совершенстве знали как русский, так и казахский язык. Со своей стороны стараемся делать для этого все возможное, – признался учитель.

Также благодаря знанию государственного языка Тарас Леоненко принимал участие в республиканских и областных форумах и слетах по линии партии «Nur Otan» и Ассамблеи народа Казахстана, в том числе с участием Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

– Однажды мне выпала большая честь – выступить перед Елбасы, – вспоминает Тарас Лео­ненко. – Я озвучил свой доклад на казахском языке. Помнится, долго готовился и переживал. Но все прошло благополучно.

Как отметил Первый Президент Казахстана – Елбасы ­Нурсултан Назарбаев, казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, еще больше укрепить единство народа нашей страны.

– Для того чтобы казахский язык стал языком межнационального общения, необходимо, считает Елбасы, последовательно расширять сферу его применения и увеличивать число изучающих его людей. И в этом плане я полностью с ним согласен. Учить язык никогда не поздно, – подчеркнул Тарас Леоненко.

Педагог признается, что по национальности он украинец, но в душе – настоящий казах, в совершенстве владеющий государст­венным языком. В настоящее время он свободно говорит, читает и пишет по-казахски. Ежедневно интересуется новос­тями в газетах и Интернете, смот­рит познавательные телепередачи на государственном языке. Читает казахскую литературу, большое предпочтение отдавая произведениям Абая и Шакарима, в которых математик черпает муд­рые советы. Также любит отечественную поэзию. В свободное время педагог не прочь исполнить под гитару казахскую традиционную песню. Тарас считает, что именно в такой песне чувствуется душа народа. Было время, он даже выступал на сцене. Сейчас поет больше в семейном кругу или в компании друзей и родственников.

Вместе с тем Тарас Леоненко активно совершенствует свой английский, понимая, что для успешной самореализации знания только казахского и русского языков недостаточно.

– Сегодня государство создает все возможности для того, чтобы каждый гражданин республики владел тремя языками, ведь именно с трехъязычием связывается светлое будущее процветающего, единого и открытого всему миру Казахстана. И я стараюсь идти в ногу со временем. Уверен, в будущем таких людей станет больше. Казахстанцы, надеюсь, поймут, что знание государственного языка дает преимущество в жизни, для владеющих им открываются новые горизонты и возможности. Правда, для этого требуются время и заинтересованность населения, – считает Тарас Леоненко, уверенный в том, что достучаться можно до каждого человека, нужна лишь хорошая мотивация. 

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