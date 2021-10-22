Вместе по жизни
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Михаил Тё, Жамбылская область
В украинско-казахской семье фельдшеров, в которой Тарас появился на свет, всегда главенствовал казахский язык. Школьный педагог даже не помнит, когда впервые услышал язык Абая. По его словам, видимо, был слишком мал, чтобы такое врезалось в память. Знание же языка пришло постепенно, с возрастом, и помогла Тарасу в этом благоприятная среда. Как выяснилось, зерна были заложены в семье, но проросли они все же благодаря общению с друзьями и коллегами казахской национальности.