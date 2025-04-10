Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и трех Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, член ЦК Компартии Казахстана – Вера Васильевна была поистине легендарной личностью. Не случайно ее имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира», выпущенную под эгидой ООН.

А еще она была очень красивой женщиной, из той редкой когорты людей, которые запоминаются с первой встречи. Когда-то давно, еще начинающим журналистом, я брала у нее интервью как у депутата Верховного Совета Казахской ССР. До сих пор помню гладко зачесанные темные волосы, стянутые тугим узлом на затылке, выразительный излом бровей, открытую улыбку и четкую, хорошо поставленную речь.

С первыми эшелонами комсомольцев-добровольцев она приехала в казахстанские степи осваивать целину, которая стала для нее самым главным делом жизни, ее радостью, гордостью, любовью и болью… Помню, как она говорила: «Когда мне грустно, я вспоминаю хлебное поле». А еще часто повторяла фразу: «Люди поднимали целину, а целина поднимала людей – это и про меня».

Ее родина – маленькое село Тишанка, что в Воронежской области. После школы была учеба в Казанском сельхозинституте, окончив который весной 1958 года, она написала заявление с просьбой отправить ее на целину. Так целина стала ее судьбой, а Казахстан – родиной. Ее целинная биография началась в первом отделении совхоза «Джамбулский» Костанайской области. Вскоре молодого агронома заметили и избрали первым секретарем райкома комсомола.

Человеком Вера Васильевна была ответственным, поэтому неудивительно, что она стремительно пошла в рост: второй, затем первый секретарь Костанайского обкома комсомола. Потом более высокая ступень – секретарь Тарановского, позже – Костанайского райкома партии.

Шли годы, и районы, в которых хозяйкой была Вера Васильевна, неизменно значились в числе передовых, а сама она стала известным и авторитетным человеком не только в своей области. Еще будучи секретарем райкома партии Костанайского района, она стала Героем Социалистического Труда.

Вот как она вспоминала об этом: «Шла уборка урожая 1976 года. Приехал к нам Димаш Ахмедович Кунаев, объехали мы с ним поля, а они чистые – ни овсюга, ни осота. Хлеб созрел, темпы уборки хорошие, темпы вывоза зерна отличные. Приехали на опытную станцию, а там хлеб по грудь стоит, колосья хорошие. Димаш Ахмедович посмотрел, приобнял хлеб и спрашивает: «Вера Васильевна, сколько сдадите?» Я отвечаю: «25 миллионов пудов». Он говорит: «Замечательно. Если столько действительно сдадите и если для Казахстана будет выделена хоть одна Звезда Героя, она будет вашей». Я ответила: «От наград, конечно, Димаш Ахмедович, не отказываются, но, если мы сдадим 25 миллионов, вы бы помогли нам построить Дом культуры в районном центре». «И Дом культуры будет», – сказал он.

Прошло лето, затем осень. И вот однажды, уже зимой, в декабре, я дома белила потолок на кухне, вдруг стук в дверь. Выхожу, стоит фотокорреспондент Давыдов из КазТАГа, улыбается и говорит: «Вера Васильевна, вы знаете, что подписан указ Президиума Верховного Совета о присуждении вам звания Героя Социалистического Труда?» Я так и села. Но потом пришлось снять косынку, надеть пиджак и сфотографироваться».

Вспоминается и такой случай из биографии Веры Васильевны. В 1976 году в составе делегации Комитета советских женщин она отправилась в Америку. Встречи проходили в Нью-Йорке и Оклахома-сити. И Сидорова рассказала американским журналистам, что их район получил около 53 млн рублей прибыли. После чего журналисты спросили, в каком банке хранятся деньги. Она ответила, что в государственном, других тогда и не было. «О-о-о, государственный банк берет на хранение личные деньги, да еще в таких суммах!» – «Уверить их в том, что эти миллионы не принадлежали мне лично, судя по всему, мне не удалось», – улыбаясь, рассказывала она.

Кстати, во время этой поездки на одном из приемов в ООН она познакомилась с норвежской журналисткой Эвой Эриксон. Позже та прислала Сидоровой письмо, что собирает материалы о выдающихся женщинах планеты, чтобы на их примере воспитывать молодежь. Так Вера Сидорова стала единственной женщиной из Казахстана, которая вошла в список известнейших женщин мира.

Полгода назад Вера Васильевна отпраздновала свой 90-летний юбилей. Среди многочис­ленных поздравлений была и телеграмма от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, где были такие слова: «Ваш трудовой и жизненный путь – пример подлинного патриотизма, образец преданного служения стране и народу».

И это действительно так. Причем слова «преданно служить стране и народу» для нее были не просто фигурой речи – они были образом ее жизни. Вся ее биография – это и есть великий подвиг служения.

Вера Васильевна Сидорова, о которой в советское время очень много писали в журналах и газетах, снимали кинофильмы, слагали стихи, писали картины, была очень скромным человеком: не накопила капитала, у нее не было шикарных особняков и машин, до последних дней она жила в крохотном бывшем дачном домике, где был маленький ухоженный сад, который она очень любила и за которым до последнего старалась сама ухаживать.

Совсем недавно она похоронила мужа, с которым прожила более полувека, и вот теперь ушла вслед за ним. Вера Сидорова поистине была «последним из могикан», из той когорты великих, кто оставил яркий след в истории своей страны. От нас ушел не просто человек. Это ушла эпоха.