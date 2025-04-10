Вместе с ней ушла эпоха

Память
0
Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

Имя Веры Сидоровой когда-то гремело на всю страну

фото из архива семьи Сидоровых

Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и трех Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, член ЦК Компартии Казахстана – Вера Васильевна была поистине легендарной личностью. Не случайно ее имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира», выпущенную под эгидой ООН.

А еще она была очень красивой женщиной, из той редкой когорты людей, которые запоминаются с первой встречи. Когда-то давно, еще начинающим журналистом, я брала у нее интервью как у депутата Верховного Совета Казахской ССР. До сих пор помню гладко зачесанные темные волосы, стянутые тугим узлом на затылке, выразительный излом бровей, открытую улыбку и четкую, хорошо поставленную речь.

С первыми эшелонами комсомольцев-добровольцев она приехала в казахстанские степи осваивать целину, которая стала для нее самым главным делом жизни, ее радостью, гордостью, любовью и болью… Помню, как она говорила: «Когда мне грустно, я вспоминаю хлебное поле». А еще часто повторяла фразу: «Люди поднимали целину, а целина поднимала людей – это и про меня».

Ее родина – маленькое село Тишанка, что в Воронежской области. После школы была учеба в Казанском сельхозинституте, окончив который весной 1958 года, она написала заявление с просьбой отправить ее на целину. Так целина стала ее судьбой, а Казахстан – родиной. Ее целинная биография началась в первом отделении совхоза «Джамбулский» Костанайской области. Вскоре молодого агронома заметили и избрали первым секретарем райкома комсомола.

Человеком Вера Васильевна была ответственным, поэтому неудивительно, что она стремительно пошла в рост: второй, затем первый секретарь Костанайского обкома комсомола. Потом более высокая ступень – секретарь Тарановского, позже – Костанайского райкома партии.

Шли годы, и районы, в которых хозяйкой была Вера Васильевна, неизменно значились в числе передовых, а сама она стала известным и авторитетным человеком не только в своей области. Еще будучи секретарем райкома партии Костанайского района, она стала Героем Социалистического Труда.

Вот как она вспоминала об этом: «Шла уборка урожая 1976 года. Приехал к нам Димаш Ахмедович Кунаев, объехали мы с ним поля, а они чистые – ни овсюга, ни осота. Хлеб созрел, темпы уборки хорошие, темпы вывоза зерна отличные. Приехали на опытную станцию, а там хлеб по грудь стоит, колосья хорошие. Димаш Ахмедович посмотрел, приобнял хлеб и спрашивает: «Вера Васильевна, сколько сдадите?» Я отвечаю: «25 миллионов пудов». Он говорит: «Замечательно. Если столько действительно сдадите и если для Казахстана будет выделена хоть одна Звезда Героя, она будет вашей». Я ответила: «От наград, конечно, Димаш Ахмедович, не отказываются, но, если мы сдадим 25 миллионов, вы бы помогли нам построить Дом культуры в районном центре». «И Дом культуры будет», – сказал он.

Прошло лето, затем осень. И вот однажды, уже зимой, в декабре, я дома белила потолок на кухне, вдруг стук в дверь. Выхожу, стоит фотокорреспондент Давыдов из КазТАГа, улыбается и говорит: «Вера Васильевна, вы знаете, что подписан указ Президиума Верховного Совета о присуждении вам звания Героя Социалистического Труда?» Я так и села. Но потом пришлось снять косынку, надеть пиджак и сфотографироваться».

Вспоминается и такой случай из биографии Веры Васильевны. В 1976 году в составе делегации Комитета советских женщин она отправилась в Америку. Встречи проходили в Нью-Йорке и Оклахома-сити. И Сидорова рассказала американским журналистам, что их район получил около 53 млн рублей прибыли. После чего журналисты спросили, в каком банке хранятся деньги. Она ответила, что в государственном, других тогда и не было. «О-о-о, государственный банк берет на хранение личные деньги, да еще в таких суммах!» – «Уверить их в том, что эти миллионы не принадлежали мне лично, судя по всему, мне не удалось», – улыбаясь, рассказывала она.

Кстати, во время этой поездки на одном из приемов в ООН она познакомилась с норвежской журналисткой Эвой Эриксон. Позже та прислала Сидоровой письмо, что собирает материалы о выдающихся женщинах планеты, чтобы на их примере воспитывать молодежь. Так Вера Сидорова стала единственной женщиной из Казахстана, которая вошла в список известнейших женщин мира.

Полгода назад Вера Васильевна отпраздновала свой 90-летний юбилей. Среди многочис­ленных поздравлений была и телеграмма от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, где были такие слова: «Ваш трудовой и жизненный путь – пример подлинного патриотизма, образец преданного служения стране и народу».

И это действительно так. Причем слова «преданно служить стране и народу» для нее были не просто фигурой речи – они были образом ее жизни. Вся ее биография – это и есть великий подвиг служения.

Вера Васильевна Сидорова, о которой в советское время очень много писали в журналах и газетах, снимали кинофильмы, слагали стихи, писали картины, была очень скромным человеком: не накопила капитала, у нее не было шикарных особняков и машин, до последних дней она жила в крохотном бывшем дачном домике, где был маленький ухоженный сад, который она очень любила и за которым до последнего старалась сама ухаживать.

Совсем недавно она похоронила мужа, с которым прожила более полувека, и вот теперь ушла вслед за ним. Вера Сидорова поистине была «последним из могикан», из той когорты великих, кто оставил яркий след в истории своей страны. От нас ушел не просто человек. Это ушла эпоха.

#память #личность #утрата #Вера Сидорова

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Мост творчества и дружбы
Когда господдержка эффективней приватизации
Голос великого Абая – в сердцах юных
Халтура или… норма?
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Бесстрашный воин, пламенный трибун
Ушел из жизни заслуженный работник МВД СССР
Чужой беды не бывает
И в сельской глубинке можно сделать школу уникальной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]