Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичных школах в рамках респуб­ликанской акции «Таза Қазақстан» проходят тематические уроки, встречи с экспертами, дети реализуют экопроекты и учатся бережно относиться к окружающей среде. Одним из таких мероприятий стал единый экочас «Экономь воду – сохраняй будущее», который прошел в школе-гимназии № 91 с учас­тием около 250 учащихся 9–11-х классов.

Фото Управления образования г.Астаны

Школьники представили свои инновационные проекты. Особый интерес вызвала работа «Водный след». Как отмечает один из разработчиков, ученик 10-го класса Жангир Абуов, сегодня в Казахстане отсутствует официально утверж­денная национальная методика расчета так называемого водного следа. Этот показатель позволяет определить объем воды, используемый при производстве или в повседневной жизни. В связи с этим ученики предложили собственную модель расчета, разработанную на основе исследования и международного опыта.

В ходе экочаса участники познакомились с голографическим персонажем Тамшы, который рассказал о значении воды и наглядно продемонстрировал показатели водопотребления в школе и в среднестатистической семье. Не менее интересной оказалась презентация стартап-проекта Qazaq Water VR. Его авторы предложили создать цифровую платформу, которая позволит пользователям виртуально погружаться в водоемы Казахстана и узнавать больше о природных ресурсах страны.

Проект «Водная терапия» нап­равлен на поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Исследование посвящено влиянию воды и цвета на эмоциональное состояние ученика. Кроме того, учащиеся представили международный проект, реализуемый совместно с Washington Academy в рамках STEAM-подхода. Его задача – изучение свойств воды и развитие проектной дея­тельности учащихся.

Экологическая тематика активно развивается и в других учебных заведениях столицы. В школе-лицее № 37 им. С. Мау­ленова среди учащихся пятых классов провели экологическую викторину. На 12 тематических станциях ребята выполняли различные задания: вспоминали пословицы и поговорки о природе, рисовали, создавали постеры, решали ребусы, отвечали на вопросы об экологии, сортировали мусор. Участники также изготавливали поделки, сажали цветы, а на символическом древе жизни писали о том, какой хотят видеть свою страну в будущем.

Как отмечает заместитель директора по воспитательной работе Куляш Мантиева, экологическая культура в школе формируется системно. На территории учебного заведения соз­дана зеленая аллея, где каждый почетный гость может посадить дерево. На этажах установлены специальные боксы для раздельного сбора отходов. По средам в школе проводится День бережного отношения к природе.

– Один раз в четверть мы проводим акцию «Асар», когда ученики вместе с родителями убирают территорию школы, высаживают цветы и выполняют другие работы. С 2018 года проводим семейный экологический конкурс. Кроме того, мы организуем модные показы, где дети вместе с родителями создают эконаряды из пластика, бумаги и полиэтиленовых пакетов, тем самым давая старым вещам вторую жизнь, – говорит Куляш Мантиева.

Для учеников восьмых классов школы № 80 была организована интерактивная встреча «Правильная утилизация и качественная переработка отходов». Ее провели сотрудники массовой библиотеки № 8 и представители столичного экохаба, рассказавшие школьникам, как образуются отходы, почему важно их правильно сортировать и как повседневные привычки влияют на экологию города.

Особый интерес вызвал необычный велосипед, который при вращении педалей сжимает пластиковые крышки в специальном контейнере. Таким образом эксперты рассказали о возможностях переработки пластиковых бутылок, бумаги, алюминия, стекла, а также о пунктах приема вторсырья в столице.

По словам руководителя представительства ECONetwork по городу Астане Гульнар Хан, экопросветительская работа ведется с разными возрастными группами – от воспитанников детсадов до студентов. В экохабе регулярно проходят лекции, мастер-классы и викторины, посвященные вопросам устойчивого развития и переработки отходов.

Инициатива «Таза Қазақстан» охватывает не только школьников, но и их семьи. В столице прошел экочеллендж «200 школ и детских садов – 4 000 отцов». Как отметил председатель Астанинского филиала Союза отцов Бекдайыр Кузембай, мероприятие проводится в рамках программы «Адал азамат» и направлено на развитие гражданской активности и ответственности детей через личный пример родителей.

В прошлом году участие в акции приняли тысячи учеников из ста школ столицы. Один из участников челленджа, Нуржан Машанов, отец ученика 7-го класса школы-лицея № 1 им. Т. Бегельдинова, уверен:

– Совместный труд укрепляет доверие между отцом и ребенком. Ребенок учится трудолюбию через пример родителей, а работа на свежем воздухе укрепляет здоровье и повышает физическую активность.

По его словам, такие проекты показывают не только масштаб инициативы, но и ответственность родителей за экологическое благополучие страны и будущее детей.

Популярное

Все
Победы на турнире Alem Cup
Проверка на прочность
Серебряный шар – у Кошкина
Сцена, где можно хлопать и топать
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Маслом бизнес не испортить
Ориентир на устойчивый приток капитала
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Признание научных достижений
Новая Конституция укрепит институт семьи
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Меняем пакеты на шоперы
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Учиться беречь будущее
Сто шагов к чистоте

