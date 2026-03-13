Школьники представили свои инновационные проекты. Особый интерес вызвала работа «Водный след». Как отмечает один из разработчиков, ученик 10-го класса Жангир Абуов, сегодня в Казахстане отсутствует официально утверж­денная национальная методика расчета так называемого водного следа. Этот показатель позволяет определить объем воды, используемый при производстве или в повседневной жизни. В связи с этим ученики предложили собственную модель расчета, разработанную на основе исследования и международного опыта.

В ходе экочаса участники познакомились с голографическим персонажем Тамшы, который рассказал о значении воды и наглядно продемонстрировал показатели водопотребления в школе и в среднестатистической семье. Не менее интересной оказалась презентация стартап-проекта Qazaq Water VR. Его авторы предложили создать цифровую платформу, которая позволит пользователям виртуально погружаться в водоемы Казахстана и узнавать больше о природных ресурсах страны.

Проект «Водная терапия» нап­равлен на поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Исследование посвящено влиянию воды и цвета на эмоциональное состояние ученика. Кроме того, учащиеся представили международный проект, реализуемый совместно с Washington Academy в рамках STEAM-подхода. Его задача – изучение свойств воды и развитие проектной дея­тельности учащихся.

Экологическая тематика активно развивается и в других учебных заведениях столицы. В школе-лицее № 37 им. С. Мау­ленова среди учащихся пятых классов провели экологическую викторину. На 12 тематических станциях ребята выполняли различные задания: вспоминали пословицы и поговорки о природе, рисовали, создавали постеры, решали ребусы, отвечали на вопросы об экологии, сортировали мусор. Участники также изготавливали поделки, сажали цветы, а на символическом древе жизни писали о том, какой хотят видеть свою страну в будущем.

Как отмечает заместитель директора по воспитательной работе Куляш Мантиева, экологическая культура в школе формируется системно. На территории учебного заведения соз­дана зеленая аллея, где каждый почетный гость может посадить дерево. На этажах установлены специальные боксы для раздельного сбора отходов. По средам в школе проводится День бережного отношения к природе.

– Один раз в четверть мы проводим акцию «Асар», когда ученики вместе с родителями убирают территорию школы, высаживают цветы и выполняют другие работы. С 2018 года проводим семейный экологический конкурс. Кроме того, мы организуем модные показы, где дети вместе с родителями создают эконаряды из пластика, бумаги и полиэтиленовых пакетов, тем самым давая старым вещам вторую жизнь, – говорит Куляш Мантиева.

Для учеников восьмых классов школы № 80 была организована интерактивная встреча «Правильная утилизация и качественная переработка отходов». Ее провели сотрудники массовой библиотеки № 8 и представители столичного экохаба, рассказавшие школьникам, как образуются отходы, почему важно их правильно сортировать и как повседневные привычки влияют на экологию города.

Особый интерес вызвал необычный велосипед, который при вращении педалей сжимает пластиковые крышки в специальном контейнере. Таким образом эксперты рассказали о возможностях переработки пластиковых бутылок, бумаги, алюминия, стекла, а также о пунктах приема вторсырья в столице.

По словам руководителя представительства ECONetwork по городу Астане Гульнар Хан, экопросветительская работа ведется с разными возрастными группами – от воспитанников детсадов до студентов. В экохабе регулярно проходят лекции, мастер-классы и викторины, посвященные вопросам устойчивого развития и переработки отходов.

Инициатива «Таза Қазақстан» охватывает не только школьников, но и их семьи. В столице прошел экочеллендж «200 школ и детских садов – 4 000 отцов». Как отметил председатель Астанинского филиала Союза отцов Бекдайыр Кузембай, мероприятие проводится в рамках программы «Адал азамат» и направлено на развитие гражданской активности и ответственности детей через личный пример родителей.

В прошлом году участие в акции приняли тысячи учеников из ста школ столицы. Один из участников челленджа, Нуржан Машанов, отец ученика 7-го класса школы-лицея № 1 им. Т. Бегельдинова, уверен:

– Совместный труд укрепляет доверие между отцом и ребенком. Ребенок учится трудолюбию через пример родителей, а работа на свежем воздухе укрепляет здоровье и повышает физическую активность.

По его словам, такие проекты показывают не только масштаб инициативы, но и ответственность родителей за экологическое благополучие страны и будущее детей.