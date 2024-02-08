Вместо 90-летней школы в Астане построили новую

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии двенадцатой новой школы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По информации пресс-службы столичного акимата, школа №36 расположена в районе Сарыарка по улице Карасай батыра.

— Ранее дети учились в школе, которая была построена почти 90 лет назад! Теперь же учащиеся учатся в комфортном учебном заведении. Новая школа рассчитана на 2400 ученических мест в две смены. Учебное заведение оснащено современными учебными кабинетами. Также имеются спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, библиотека, детские площадки. Таким образом, в течение учебного года открыли 12 школ. До конца учебного года откроем еще 3 школы, — проинформировал градоначальник.

Также Женис Касымбек добавил, что по поручению главы государства в городе реализуется нацпроект «Комфортная школа».

— В рамках проекта в период с 2024-2025 годы построим 24 школы нового формата почти на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Нура и Есиль. Всего же до 2027-2028 годов планируем построить 80 школ почти на 200 тысяч ученических мест (в 2 смены), — написал аким столицы.

 

#Астана #акимат #школа #Женис Касымбек

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