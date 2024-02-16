Внедряя методику КАЗТЕСТ

Общество
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Асель Муканова

В Казахстанском филиале МГУ, где готовят кадры для отечественной экономики, совершенствуют обучение казахскому языку.

фото из архива "КП"

Подготовка специалистов осуществляется с учетом запросов социально-экономического развития страны. В этой связи особое внимание в Казахстанском филиале МГУ уделяется изучению казахского языка, истории и культуры Казахстана.

На первом заседании ученого совета в новом году был обсужден вопрос об усовершенствовании обучения государственному языку. Одним из новых принципов стало внедрение методики, основанной на системе КАЗТЕСТ.

– С 2001 года в филиале подготовлено свыше 2 300 высококвалифицированных специалистов. И поэтому мы уделяем особое внимание изучению и совершенствованию методик преподавания дисциплин национальной компоненты – истории Казахстана и казахского языка. В целях повышения уровня знания казахского языка разработана программа по его совершенствованию, – отметил директор филиала Александр Сидорович.

Внедрение системы КАЗТЕСТ позволит не только объективно оценивать уровень владения государственным языком, но и создаст для будущих выпускников условия для дальнейшего поступления на государственную службу и продолжения обучения в вузах Казахстана по программам магистратуры и докторантуры. В соответствии с требованиями системы предполагаются текущий контроль знаний и контрольный срез по блокам – аудирование, лексико-грамматическая структура, чтение, письмо.

Уже есть первые результаты внедрения системы контрольных срезов для студентов первого и второго курсов всех направлений обучения. Большая часть студентов продемонстрировала базовый и средний уровни владения государственным языком.

В целях усиления практической направленности процесса обучения необходимо ввести учет наличия сертификата КАЗТЕСТ необходимого уровня. Также на ученом совете были приняты решения о расширении фонда библиотеки филиала художественной и учебной литературой на казахском языке, организации факультативных занятий по программам «Деловой казахский язык» и «Академическое письмо». Необходимы разработка и подготовка инновационных элект­ронных учебников для использования их в процессе преподавания.

Для формирования и совершенствования учебно-методической базы, повышения мотивации студентов планируется расширять сотрудничество с республиканскими, областными, городскими языковыми центрами обучения казахскому языку и переподготовки преподавателей, к примеру, Национальным центром тестирования РК КазТест, Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына», Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина.

#казахский язык #қазақ тілі #изучение #государственный язык #методика #КАЗТЕСТ #МГУ

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