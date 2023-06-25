Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
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Внеплановое заседание Совета Безопасности проведет сегодня Касым-Жомарт Токаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой facebook пресс-секретаря Руслана Желдибай.
"Президент Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств, контролируя ситуацию в стране в связи с обострением военно-политической обстановки в России.
Утром 25 июня на внеочередном заседании Совета Безопасности глава государства заслушает отчеты этих ведомств о проделанной работе по исполнению его поручений и одобрит план оперативных действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Казахстана, защиту безопасности и благополучия его граждан", - сообщил Желдибай.