​Внесли конкретные предложения

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Она началась с обсуждения Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ», Патриотического акта «Мәңгілік Ел» и моратория на некоторые положения Земельного кодекса. В частности, представители культуры и средств массовой информации, высших учебных заведений внесли предложения по повышению эффективности работы, касающейся разъяснения важнейших документов.

Кроме того, участники встречи – заслуженный артист РК, лауреат Государственной премии РК, академик Международной академии творчества Шахимардан Абилов, заслуженный деятель РК, руководитель областного русского театра драмы им. А. Чехова Виктор Аввакумов, доктор биологических наук, профессор, академик Каирбай Базарбеков, председатель Союза журналистов Павлодарской области Юрий Поминов и другие – высказали свои предложения и пожелания.

В частности, ветеран архивной службы Вера Болтина подняла вопрос относительно нынешнего состояния архивной сферы облас­ти. Руководители университетов говорили о необходимости привлечения на учебу в свои вузы представителей казахской диаспоры, проживающей в приграничных регионах России.

По словам акима области, такие встречи следует проводить регулярно, так как они позволяют сверить позиции по ряду вопросов, найти оптимальные решения и сблизить деятельность исполнительной власти, творческой и технической интеллигенции на благо общества.

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