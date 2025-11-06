5 ноября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики». Этот документ стал важным этапом системной модернизации страны, задав стратегические ориентиры для консолидации общества, укрепления государственности и устойчивого развития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Идея создания концепции впервые прозвучала на заседании Национального курултая в Бурабае. После полугода открытых обсуждений с экспертами, представителями гражданского общества и научного сообщества документ приобрел вид системной основы для всей внутренней политики государства. В преамбуле документа подчеркивается - в условиях масштабных преобразований, которые переживает Казахстан, назрела необходимость в четкой концептуальной стратегии, определяющей базовые ориентиры внутреннего курса страны.

- Это не просто программный документ - это попытка задать стране общий смысловой каркас, в котором соединяются институциональные реформы последних лет и запрос общества на справедливость, - комментирует депутат Мажилиса Никита Шаталов.

Главный акцент, по мнению спикера, в нем сделан не на декларациях, а на принципах, которые формируют новую политическую культуру. В центре - человек и государство, связанные ответственностью друг перед другом. Цель сформулирована предельно ясно: укрепление государственности и единства нации ради устойчивого развития страны. Нормативную базу документа составляют Конституция, законы и указы Президента Республики Казахстан, а также стратегические документы, включая Национальный план развития до 2029 года.

Цель внутренней политики четко обозначена - укрепление государственности, национального единства и общественно-политической стабильности. В центре концепции - идея Справедливого Казахстана: открытого, сильного и процветающего государства, где каждый гражданин имеет равные возможности для самореализации. Для достижения этой цели определены шесть универсальных принципов: верховенство закона и общественный порядок, открытость и диалог с обществом, уважение к многообразию мнений при сохранении национального единства, сбалансированная система власти, формирование ответственного и патриотичного гражданина, экологическая и культурная сознательность.

- Концептуальный документ об основных принципах, ценностях и направлениях внутренней политики Казахстана направлен на упорядочивание ключевых постулатов государственной политики во внутриполитической сфере. Он формирует целостную систему базовых ценностей и смысловых ориентиров, основанных на таких принципах, как «Закон и порядок», «Слышащее государство», «Разные мнения – единая нация», «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», - считает руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаева.

Современное общество действительно невозможно представить без прочного фундамента общих ценностей. Именно поэтому по инициативе Национального курултая был сформирован перечень ключевых общенациональных ориентиров, отражающих как исторические традиции, так и вызовы времени. В их числе - независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти ценности универсальны и объединяют всех граждан Казахстана вне зависимости от политических взглядов, социального положения или культурных различий. Они служат основой для формирования зрелого гражданского общества и устойчивой внутренней политики.

- Эти установки последовательно продвигаются Главой государства в течение последних лет и носят универсальный характер, отражая идею устойчивого и ответственного государства. И важно, что документ объединяет все эти ценности и принципы в единую систематизированную структуру, что позволяет избежать фрагментарности и обеспечить целостность государственного курса, - подчеркнула Жанар Санхаева.

Более того, принятый концептуальный документ не только задает внутренние ориентиры, но и отражает внешнюю миссию Казахстана - быть точкой притяжения идей, инвестиций и человеческого капитала в Центральной Азии. Справедливый Казахстан - это страна, комфортная для жизни, открытая для построения карьеры и ведения бизнеса. Это государство с динамично развивающейся экономикой, основанной на инновациях, цифровизации и внедрении технологий искусственного интеллекта.

По мнению спикера, этот документ должен быть интересен не только сотрудникам государственных органов, экспертам, представителям гражданского сектора и гражданам в целом, но и международному сообществу. Ведь он задает «каркас» понимания логики происходящих преобразований в стране, формируя доверие, как внутри нее, так и со стороны мировых партнеров.