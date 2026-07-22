Во Франции подросткам запретили соцсети

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Франция уже с сентября введет запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Речь идет о желании защитить самых юных от опасного для них контента, а также формирования зависимости от экрана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Франция готовится стать первой страной ЕС, где детям до 15 лет закроют доступ в соцсети. Соответствующий законопроект был одобрен в парламенте во вторник и по плану должен вступить в силу уже в сентябре.

Ожидается, что правила внедрят в два этапа: начиная с 1 сентября детям до 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты, а на уже существующие запрет распространят с 2027. Президент Макрон назвал намеченные преобразования флагманской реформой своего второго срока, пообещав содейстовать ее скорейшему проведению.

В поддержку законопроекта высказались 279 депутатов Национального собрания, против - 81.

На дебатах до голосования текст законопроекта, ограждающего детей от рисков свободного блуждания по соцсетям, одобрили представили большинства партий, за исключением "Непокоренной Франции". Социалисты - сторонники не поголовного запрета, а отключения вредных функций - воздержались.

Тем временем ЕС готовится идти еще дальше, предлагая снизить возрастной ценз до 13 лет. Доклад на эту тему представила на прошлой неделе глава Еврокомиссии. В нем детям до 13 лет предлагается пользоваться социальными сетями только ограниченное время и под присмотром родителей, опекунов или учителей. Более старшим подросткам соцсети откроют под гарантии платформ о безопасности предоставляемого контента.

Всего в мире около 20 стран уже ввели запреты на соцсети для самых юных или собираются это сделать в ближайшее время.

 

#Франция #соцсети #подросток

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