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​Во имя объединения
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Кальюлайд подчерк­нула, что не собирается делать какой-то принципиальной разницы при общении с жителями преимущественно русскоговорящего северо-востока Эстонии или острова Сааремаа, где в основном живут эстонцы. Она, как сообщает INTERFAX.RU, пообещала «при личном общении с людьми, чей родной язык отличается от моего родного, говорить на их языке».

Избранная президент высказалась за создание широких возможностей для изучения эстонского языка и прежде всего в детском возрасте. «Сегодня мы должны говорить о том, каким образом запустить процесс изучения языка как можно в более раннем возрасте», – заявила Керсти Кальюлайд.

Интенсивная депопуляция

Из Литвы каждый час уезжают 4–5 человек, в день страну покидает сто человек, а за год эмигрируют 35 тыс. жителей. Такие данные были озвучены на научно-практической конференции в университете имени Витаутаса Великого, передает портал Delfi.lt.

«Литва по сокращению численности населения входит в тройку как в Европе, так и в мире. Такая тенденция наблюдается с 1992 года, и депопуляция становится только интенсивнее», – заявила профессор Влада Станкунене. По ее словам, активнее всего из страны уезжает молодежь, при этом число пенсионеров растет. Она добавила, что в связи с этим постоянно уменьшается число потребителей товаров и услуг, тех, кто платит налоги. Рынок сжимается, бизнес распадается, особенно в удаленных регионах.

Станкунене отметила, что эмигрируют литовцы в основном в страны северной Европы, в первую очередь в Великобританию, где зарплаты в 4–5 раз выше, чем на родине отъезжающих. Согласно открытым данным, сейчас в Литве проживают 2,8 млн человек. В 1992 году численность населения республики составляла 3,7 млн.

Запрет на «умные» часы

Британским министрам во время заседаний правительства запретили пользоваться часами Apple из-за подозрений, что устройства «могут быть взломаны российскими тайными агентами». Об этом вчера сообщила газета The Daily Telegraph.

«При бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне несколько членов кабинета министров носили «умные» часы, однако при Терезе Мэй их запретили», – проинформировало издание. По данным газеты, на заседаниях кабинета запрещено пользоваться и мобильными телефонами.

Издание также приводит пример совсем иного рода «опасностей», исходящих от часов Apple. Оно утверждает, что бывший министр юстиции Майкл Гоув однажды прервал заседание правящего кабинета тори неосторожным нажатием неверной кнопки на механизме во время просмотра электронной почты. В результате министрам вместо обсуждения государственных дел пришлось какое-то время прослушивать запущенную «умными» часами аудиозапись песни американской певицы Бейонсе.

Кандидаты обменялись любезностями

В рамках предвыборной борьбы кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон уже неоднократно высказывали колкие замечания в отношении друг друга. Но вот пришло время и любезностей – во время дебатов в Сент-Луисе им предложили ответить на вопрос: могут ли они назвать хотя бы одну положительную черту соперника?

Хиллари Клинтон, как сообщает INTERFAX.RU, заметила: у Дональда Трампа замечательные дети, и он многое для них делает. При этом, не удержавшись, добавила, что тот все же не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы стать президентом.

Дональд Трамп в свою очередь сказал, что принимает высказывание соперницы как комплимент, даже если это не подразумевалось. Сам же он увидел в Клинтон такие хорошие качества: «Хиллари боец, и она никогда не сдается».

Следующие дебаты кандидатов в президенты США будут последними и состоятся 19 октября в Лас-Вегасе в Невадском университете.

Голодовка ради удачи

В Индии 13-летняя девочка умерла от истощения после 68 дней поста. Об этом сообщает Times of India.

По информации издания, Арадхана была экстренно доставлена в больницу из-за обезвоживания. Из-за слишком долгого голодания девочка впала в кому, врачи констатировали у нее повреждения кишечника и почек. Спустя некоторое время она умерла, не приходя в сознание.

Семья Арадханы, исповедующая джайнизм, занимается ювелирным бизнесом и в последнее время понесла большие убытки. Местный священник порекомендовал родителям уговорить девушку поститься, чтобы принести удачу. Газета пишет, что ее 10-недельная голодовка закончилась 3 октября.

Произошедшее вызвало возмущение у организации по защите прав детей. Она собирается добиться принятия соответствующих мер в отношении родителей девочки.


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