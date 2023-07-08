Вода отступила из затопленного Павлодара
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Сегодня вода стала отступать из затопленных дворов Павлодара. Осадки прекратились, передает Кazpravda.kz.
Спасатели всю ночь откачивали воду в Павлодаре. В результате большая вода практически ушла.
Работа по откачке завершится сегодня.
Однако подача электричества еще не восстановлена. Большинство абонентов по-прежнему сидят без света.
Для оперативного восстановления электроснабжения работают пять дополнительных бригад. В отделе ЖКХ отметили, что повреждения устраняют 19 человек и пять единиц техники.
Напомним, 7 июля из-за обильных осадков в виде дождя в Павлодаре произошло подтопление проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.