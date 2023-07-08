Вода отступила из затопленного Павлодара

Сегодня вода стала отступать из затопленных дворов Павлодара. Осадки прекратились, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

Спасатели всю ночь откачивали воду в Павлодаре. В результате большая вода практически ушла.

Работа по откачке завершится сегодня.

Однако подача электричества еще не восстановлена. Большинство абонентов по-прежнему сидят без света.

Для оперативного восстановления электроснабжения работают пять дополнительных бригад. В отделе ЖКХ отметили, что повреждения устраняют 19 человек и пять единиц техники.

Напомним, 7 июля из-за обильных осадков в виде дождя в Павлодаре произошло подтопление проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.