Воде – дорогу!

Согласно прогнозам, уровень воды на реках области ожидается ниже опасных отметок. Несмотря на это, приняты дополнительные меры по мониторингу ситуации. Установлены семь новых гидропостов. На реках Урал, Чаган и Деркул вводятся три автоматизированных комплекса, которые начнут свою работу к концу марта. Это позволит лучше отслеживать уровень воды и оперативнее реагировать на потенциальные угрозы.

В связи с резким потеплением к вывозу снега, очистке арыков и водопропускных труб добавились работы по откачке воды, резка и бурение льда на реках. По данным ДЧС ЗКО, всего вывезено более 916 тыс. кубометров снега, откачано около 50 тыс. кубометров воды, пробурено порядка 10 тыс. лунок, пропилено более 2 850 м льда.

– В регионе возведена 81 дамба протяженностью 143 километра, построено девять километров водоотводных каналов, в населенных пунктах установлено 582 метра водопропускных труб, очищено 74 километра магистральных каналов. Все водохранилища работают в транзитном режиме, – доложил аким ЗКО Нариман Турегалиев на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприя­тий под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Сформирован необходимый запас материально-технических ресурсов. В постоян­ной готовности техника и люди. 317 пунктов временного размещения рассчитаны на 32 тыс. человек. Определены

195 безопасных мест для отгона скота. Региональный противопаводковый штаб начал свою работу 10 марта. Государственная система гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности.