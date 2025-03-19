Воде – дорогу!
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На реках региона ведутся взрывные работы. В этом году вскрытие льда радикальным способом специалисты из Алматы проведут в 11 районах и Уральске. На эти цели выделено около 230 млн тенге. По опыту прошлых лет заранее были определены 96 опасных участков. В основном это повороты русел рек, где во время прошлогоднего паводка образовались заторы, приведшие к резкому поднятию уровня воды и подтоплению населенных пунктов. В 2024 году лед взрывали на 26 участках в Уральске и шести районах области.