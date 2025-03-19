Воде – дорогу!

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

На реках региона ведутся взрывные работы. В этом году вскрытие льда радикальным способом специалисты из Алматы проведут в 11 районах и Уральске. На эти цели выделено около 230 млн тенге. По опыту прошлых лет заранее были определены 96 опасных участков. В основном это повороты русел рек, где во время прошлогоднего паводка образовались заторы, приведшие к резкому поднятию уровня воды и подтоплению населенных пунктов. В 2024 году лед взрывали на 26 участках в Уральске и шести районах области.

фото предоставлено ДЧС ЗКО

Согласно прогнозам, уровень воды на реках области ожидается ниже опасных отметок. Несмотря на это, приняты дополнительные меры по мониторингу ситуации. Установлены семь новых гидропостов. На реках Урал, Чаган и Деркул вводятся три автоматизированных комплекса, которые начнут свою работу к концу марта. Это позволит лучше отслеживать уровень воды и оперативнее реагировать на потенциальные угрозы.

В связи с резким потеплением к вывозу снега, очистке арыков и водопропускных труб добавились работы по откачке воды, резка и бурение льда на реках. По данным ДЧС ЗКО, всего вывезено более 916 тыс. кубометров снега, откачано около 50 тыс. кубометров воды, пробурено порядка 10 тыс. лунок, пропилено более 2 850 м льда.

– В регионе возведена 81 дамба протяженностью 143 километра, построено девять километров водоотводных каналов, в населенных пунктах установлено 582 метра водопропускных труб, очищено 74 километра магистральных каналов. Все водохранилища работают в транзитном режиме, – доложил аким ЗКО Нариман Турегалиев на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприя­тий под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Сформирован необходимый запас материально-технических ресурсов. В постоян­ной готовности техника и люди. 317 пунктов временного размещения рассчитаны на 32 тыс. человек. Определены
195 безопасных мест для отгона скота. Региональный противопаводковый штаб начал свою работу 10 марта. Государственная система гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности.

#подготовка #паводки #прогнозы

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