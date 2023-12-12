Грузовик насмерть сбил подростка на "зебре" в Алматы

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция задержала водителя, сбившего насмерть подростка в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города

Скриншот с видео пресс-службы ДП Алматы

Автомашина ГАЗ-53 на пешеходном переходе в микрорайоне Калкаман Алматы сбила юношу. Подросток погиб на месте.

А водитель грузовика сбежал. Спустя сутки его задержали в Алматинской области в алкогольном и наркотическом опьянении.

«Машина была обнаружена на соседней улице, там он ее бросил после наезда, а сам скрылся пешком. Установлено, что в 2020 году водитель был лишен водительских прав на 7 лет. Сейчас он взят под стражу. Факт расследуется по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и уголовной статье «Оставление места дорожно-транспортного происшествия», — рассказал начальник отдела розыска УМПС ДП Алматы Кайсар Тулебеков.

 


 

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