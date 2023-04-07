Водитель КамАЗа наехал на 6 припаркованных авто и скрылся в Астане

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Полиция города Астаны ищет водителя «КамАЗа», который наехал сразу на 6 автомобилей, сообщает Kazpravda.kz.
Видео с места аварии появилось в соцсетях.
Комментарий к публикации оставил Департамент полиции столицы.
7 апреля около 08:20 водитель автомашины «КамАЗ» ехал по улице К. Циолковского в сторону проспекта Абая и наехал на 6 припаркованных автомобилей. Проехав несколько метров, он вышел из машины и скрылся с места происшествия.
В ДТП жертв и пострадавших нет.
«В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству», – отметили в полиции.
Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!