Водитель КамАЗа наехал на 6 припаркованных авто и скрылся в Астане

Скриншот с видео instagram.com/astana_sergek/

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Комментарий к публикации оставил Департамент полиции столицы.

7 апреля около 08:20 водитель автомашины «КамАЗ» ехал по улице К. Циолковского в сторону проспекта Абая и наехал на 6 припаркованных автомобилей. Проехав несколько метров, он вышел из машины и скрылся с места происшествия.

В ДТП жертв и пострадавших нет.

«В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству», – отметили в полиции.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!