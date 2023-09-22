Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области

До 15 лет лишения свободы грозит водителю, напавшему на полицейского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

20 сентября на 168 километре автодороги Алматы – Ташкент за грубое нарушение ПДД полицейский остановил автомашину Toyota Carina.

За рулем был таксовавший 61-летний житель Кордайского района Жамбылской области.

При оформлении нарушения водитель раскладным ножом один раз ударил в шею сотрудника батальона патрульной полиции.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«На допросе мужчина пояснил, что на такой отчаянный шаг его подтолкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены и бытовыми проблемами. Осознав всю тяжесть своего необдуманного поступка, он раскаивается и сожалеет о содеянном.

Полицейского доставили в больницу. А задержанный водворен в изолятор временного содержания Кордайского РОП. Назначено служебное расследование», – сообщили в полиции.