Водитель, нажми на тормоза!

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Асет Калымов

На прошлой неделе в Семиречье случились две страшные аварии. Вечером 21 марта в Илийском райо­не на автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск под колесами иномарки погибла 57-летняя женщина. Как сообщила пресс-служба ДВД Алматинской области, водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП. Но эксперты-криминалисты по кусочкам отколовшегося бампера определили марку машины, а затем в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан и сам виновник аварии – 29-летний житель Алматы.

А в ночь с 23 на 24 марта в Енбекшиказахском районе на участке дороги Алматы – Кокпек – Коктал (в просторечье Кульджинке) произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Погибла целая семья: бабушка, ее сын со снохой, двое малолетних внуков и племянник. Скончались также двое мужчин, находившиеся в другой машине. В жуткой аварии из 9 человек выжил только один мальчик, которого срочно госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы…

Между тем еще за неделю до трагических событий вопросы профилактики ДТП обсуждались на коллегии прокуратуры Алматинской области. По итогам анализа, проведенного надзорным ведомством, регион закрепил за собой звание «лидера» по количеству погибших на автодорогах. Только в прошлом году в Жетысу произошло 2 086 дорожных аварий, в которых погибли 506 и пострадали 2 810 человек.

– Если сравнить, то в Алматы и Южно-Казахстанской области регистрируется больше ДТП (5 203 и 2 251), но с гораздо меньшим числом летальных исходов, – привел статистические данные начальник первого управления областной прокуратуры Сабит Чембеков. – Как показывает анализ, основная масса аварий с тяжелыми последствиями случается на республиканских автомагистралях Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос, Алматы – Усть-Каменогорск, Алматы – Бишкек и Алматы – Астана. Основные причины – превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии.

Как отметили участники коллегии, в регионе разработан план мероприятий «Безопасная дорога», утвержденный постановлением акимата области. Однако предусмотренные в нем профилактичес­кие меры не приводят к снижению аварийности. К примеру, по инициативе прокуратуры из бюджета выделены средства и дополнительно закуплены передвижные фоторадарные комплексы «Крис-П». Проверка показала, что зачастую они простаивают без дела.

Дорогостоящие скоростемеры установлены при выезде или въез­де в населенные пункты, где водители и так сбрасывают скорость. В то же время на участках дорог, где лихачи разгоняют машины чуть ли не до 200 км/;ч, радары «Крис-П» отсутствуют. Серьезное недоумение проверяющих вызвало и то, что большая часть оборудования простаивает в кабинетах полицейских.

Для улучшения ситуации представители надзорного органа предложили внедрить зарубежный опыт и передать работу с техничес­кими средствами акиматам либо организациям, обслуживающим автотрассы, в частности, РГП «Каз­автодор». По мнению прокуроров, эта мера позволит снизить загруженность дорожной полиции.

На встрече сообщалось также, что в отдельных случаях сами полицейские способствуют уводу виновных от ответственности, формированию у них чувства безнаказанности. Согласно анализу судебно-следственной практики выявлены факты фальсификации доказательств по административным делам, фиктивного составления протоколов. Недавно прокуратура Илийского района отменила все постановления о прекращении уголовных дел, принятые в ходе досудебного расследования по фактам дорожно-транспортных происшествий.

– Настала пора переходить к более кардинальным мерам в борьбе с формализмом и коррупцией, – считает Сабит Чембеков. – Нужно ставить вопрос об увольнении не только нерадивых сотрудников полиции, но и их руководства. В последние годы в соседних с нами Южно-Казахстанской и Жамбылской областях отмечено снижение количества ДТП и пострадавших в них. Этому в первую очередь способствовали эффективная профилактика и надлежащее патрулирование автодорог. Вывод один: дорожно-патрульные службы Алматинской области по неясным причинам не хотят улучшать ситуацию на вверенных им участках. Других объяснений нет.

По итогам заседания областной полиции настоятельно рекомендовано усилить патрулирование на крупных автомагистралях. Определены наиболее аварийно-опас­ные участки, требующие особого внимания дорожных инспекторов.

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