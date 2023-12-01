Водитель не заметил, что управляет горящим грузовиком (видео)

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полицейские Алматинской области помогли потушить загоревший грузовик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматинской области

Инцидент произошел 28 ноября на 24 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

Сотрудники батальона патрульной полиции остановили грузовик, увидев пламя, исходящее из моторного отсека. 

Водитель был очень удивлен, как оказалось, он не заметил, как машина загорелась.

Старшие лейтенанты полиции Дамир Тохтамысов и Азамат Сайын помогли мужчине локализовать пламя и доставить авто на СТО.

«Я не знаю, куда привел бы этот инцидент, если бы не сотрудники полиции. Я благодарен стражам порядка, героям нашего времени», – поблагодарил водитель.

 

 

#полиция #транспорт #пожар #Алматинская область #помощь

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