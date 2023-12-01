Водитель не заметил, что управляет горящим грузовиком (видео)
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Полицейские Алматинской области помогли потушить загоревший грузовик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова
Инцидент произошел 28 ноября на 24 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.
Сотрудники батальона патрульной полиции остановили грузовик, увидев пламя, исходящее из моторного отсека.
Водитель был очень удивлен, как оказалось, он не заметил, как машина загорелась.
Старшие лейтенанты полиции Дамир Тохтамысов и Азамат Сайын помогли мужчине локализовать пламя и доставить авто на СТО.
«Я не знаю, куда привел бы этот инцидент, если бы не сотрудники полиции. Я благодарен стражам порядка, героям нашего времени», – поблагодарил водитель.