Водитель не заметил, что управляет горящим грузовиком (видео)

Полицейские Алматинской области помогли потушить загоревший грузовик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматинской области

Инцидент произошел 28 ноября на 24 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

Сотрудники батальона патрульной полиции остановили грузовик, увидев пламя, исходящее из моторного отсека.

Водитель был очень удивлен, как оказалось, он не заметил, как машина загорелась.

Старшие лейтенанты полиции Дамир Тохтамысов и Азамат Сайын помогли мужчине локализовать пламя и доставить авто на СТО.