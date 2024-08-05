Наркоперевозчик поджег машину на глазах у патрульных в Жамбылской области

Он пытался уничтожить 100 кг марихуаны в салоне

Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину, чтобы скрыть преступление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Сотрудники патрульной полиции со специалистами-кинологами остановили на трассе «Алматы - Екатеринбург» Lexus ES 350. Во время проверки документов водителя, пассажир облил машину бензином и пытался поджечь. Однако полицейские сразу же ликвидировали пожар.

В багажнике было обнаружено и изъято четыре полиэтиленовых мешка с веществом со специфическим запахом.

«Экспертиза установила, что изъятое вещество является высушенной марихуаной, общим весом около 105-ти кг. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств задержаны жители Туркестанской области и города Астаны», – сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Шу, добавили в пресс-службе.