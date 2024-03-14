Водителя ранили ножом на трассе в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Telegram-аккаунта «Вечерняя Караганда», странная история случилась на трассе Нура - Астана.

— Житель Нуринского района ехал за рулем своей машины в столицу. На остановке у села Ахметаул он заметил голосующих мужчину и женщину и остановился. Но затем передумал брать попутчиков. Может это и спровоцировало агрессию, непонятно. Попутчик ударил водителя ножом и убежал, — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции отметили, что напавший на водителя был задержан по горячим следам. Это тридцатилетний мужчина.

По некоторым данным, несостоявшиеся попутчики - это мать и сын.