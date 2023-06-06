Водитель с сыном погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

Фото: auto.today

Сегодня, 6 июня, около 11:00 часов на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard с четырьмя пассажирами в салоне, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя Кокшетау.

Далее, минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой DAF, под управлением жителя Атбасара.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota и его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.