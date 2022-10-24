Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области

Странный инцидент произошел в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavon.kz.

22 октября в 18:14 очевидцы позвонили в областную станцию скорой помощи и попросили оказать помощь человеку, который выпрыгнул из автомобиля на полном ходу. Это произошло на выезде из поселка Солнечный.

Несмотря на то, что работники 103 были на месте уже через 6 минут после вызова, спасти 44-летнего мужчину не удалось - он получил слишком тяжелые травмы.

По данным пресс-службы областной станции скорой медицинской помощи в эти выходные в регионе произошло 3 крупных ДТП.

23 октября две машины врезались в лошадь. На место направили бригаду скорой помощи и группу Центра медицины катастроф. Двоих пострадавших спасти не удалось - мужчины 29 и 35 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих пациентов - 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину доставили в павлодарскую городскую больницу.

В тот же день в 25 километрах от села Баянаул столкнулись три автомобиля. Вызов на линию 103 поступил в 21:07, доезд составил 12 минут. В результате аварии пострадали пять человек. Мужчин 51 и 24 лет и двоих детей 2 и 12 лет госпитализировали в центральную районную больницу.

24 октября в Павлодаре на перекрестке улиц Камзина и Толстого перевернулось авто. В полиции сообщили, что водитель "Лексуса" не справился с управлением, наехал на столб освещения, в результате машина перевернулась. Помощь понадобилась троим пострадавшим: 23-летнему молодому человеку и двум 19-летним девушкам. Их доставили в городскую больницу №1.