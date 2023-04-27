Водителя с инвалидностью уличили в пьяной езде без прав в Жетысу

В Жетысуской области мужчине с инвалидностью грозит уголовное наказание за«пьянство за рулем», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Полицейские Алакольского района на станции Достык задержали 35-летнего жителя Алматы, которого уличили в употреблении спиртного за рулем грузовичка Daimler Crysler. Наличие алкоголя в организме подтвердило медосвидетельствование.

Задержанный водитель оказался инвалидом 2 группы. При проверке по специальной базе выяснилось, что мужчину в феврале 2023 года лишили водительского удостоверения на 7 лет за это же правонарушение.

С учетом рецидива по факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Мужчине грозит крупный денежный штраф, ограничение либо лишение свободы до 5 лет.