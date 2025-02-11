Водохранилища и реки находятся под контролем

Потепление обостряет паводковую ситуацию в регионе. Но на данный момент специалисты считают ее стабильной. Из всех водоемов, расположенных на юге, беспокойство вызывает разве что Шардаринское водохранилище, которое заполнено на 85%. Это выше, чем наблюдалось в соответствующем периоде прошлого года. Однако специалисты подчеркивают: все находится под контролем.

Уверенности добавляет то, что в прошлом году были завершены строительные работы по укреплению сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища. Это обошлось бюджету в 7,7 млрд тенге. Всего в Туркестанской области расположено 16 водохранилищ с общим объемом 5 148 млн кубометров. Уровень воды в большинстве из них далек до критичного.

На наполняемости водоемов сказываются осадки. В январе в Туркестанской области выпало 40 см снега, объем воды в реках остается на уровне ниже среднего. Заполняемость 42 водо­хранилищ региона составляет порядка 35%.

В частности, Коксарайский сезонный контррегулятор заполнен на 23% при проектной мощности 3 млрд кубометров. Несмотря на то что водохранилище построено относительно недавно, из-за технического состояния оно не может принимать более 1,5 млрд кубометров. Требуется реконструкция. Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации уже разработал проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы планируется начать при поддержке Исламского банка развития.

Водохранилище Боген заполнено на 74%. Оно эксплуати­руется с 1962 года и требует капитального ремонта. Переоценить его значение для земледелия регио­на сложно – поливной водой отсюда обеспечивается 67,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В 2021–2022 годах проведена экспертиза состояния водоема для предотвращения ЧС, подтвердившая необходимость капремонта. Тогда же была разработана проектно-сметная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы.

Комплексное исследование в те же годы было проведено и в отношении водохранилища Коскорган, выявившее его неудовлетворительное сос­тояние. В результате сейчас объект заполнен на 4%. Для проведения капитального ремонта также была разработана ПСД, получено положительное заключение.

Основное назначение водо­хранилища Коскорган – предот­вращение угрозы подтопления в пяти сельских округах Сауранского района – Орангай, Яссы, Карашик, Карнак, Жуйнек. Кроме того, оно обеспечивает поливом 7 420 га земель и подает воду в водохранилище Кеңсай-Коскорган-2. Заполняется за счет паводковых вод в марте-апреле, а затем в период вегетации используется для нужд сельхозтоваропроизводителей.

Основные источники водоснабжения – река Байылдыр, текущая с гор Каратау, и шахтные воды Кентау. Аварийное состояние водоема может привести к тому, что весенние воды, вместо того чтобы быть саккумулированными в водохранилище, подтопят жилые массивы. Летом же дехкане столкнутся с нехваткой воды для орошения полей.

Учитывая приближение паводкового сезона, руководство области, районов, городов и соответствующие службы работают над тем, чтобы избежать разлива рек и каналов, переполнения водохранилищ. В Туркестанской области очищены 461 км арыков, 165 каналов протяженностью 654 км, 30 км дюкерных переходов. Соответствующая работа проведена в руслах девяти рек, забетонированы 5 км каналов. Все это позволило снизить угрозу подтопления в 24 населенных пунктах.

Во время подготовки к паводкам проведены работы по регулированию 2,5 км русла реки Боген, 3 км русла реки Боралдай, вырыт 600-метровый дренажный канал в селе Акбастау. Очищено 89% автодорожных и железнодорожных водопропускных сооружений, заготовлены инерт­ные материалы, подготовлена спецтехника.

Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы, в области запланировано строи­тельство водохранилищ Байдибек-ата и Боралдай. Суммарно эти два объекта обеспечат дополнительное поступление 113 млн кубометров воды в водохранилище Боген и помогут решить проблему водоснабжения в районе города Туркестана.

Водохранилище Байдибек-ата уже строится. Длина его плотины составляет 1,75 км, высота – 26 м. Водоем будет собирать паводковые воды весной и в период орошения направлять в водохранилище Боген. Основной источник воды для Байдибек-ата – река Боген.

Согласно гидрологическим расчетам, среднегодовой сток реки составляет до 165 млн кубометров, что позволяет использовать данную воду для нужд населения. Реализация этих важных проектов позволит стабилизировать противопаводковую ситуацию, увеличить площадь орошаемых земель, повысить эффективность функционирования водохранилищ и каналов.

В Шымкенте тоже готовятся к потенциально возможному разливу весенних вод. В городе провели командно-штабные тренировки «Көктем-2025», отработав действия на случай прихода большой воды. На особом контро­ле ДЧС города Шымкента находится 20 участков, большинство из которых расположены вдоль реки Сайрам-Су. По данным департамента по ЧС, река пока представляет косвенную угрозу жилым домам. Под особым рис­ком находятся 15 объектов, где проживают около 100 человек.

Специалисты не исключают, что ситуация может ухудшиться­ при увеличении количества осадков. Чтобы этого не произошло, предлагается бетонирование берегов, проведение работ по спрямлению русла и возведение насыпных валов с их последующим укреплением. Обсуждается вопрос о выделении бюджетных средств.

На инженерно-строительные работы по спрямлению русла реки Бадам, проходящей через шесть населенных пунктов Шымкента, потрачено более 5 млрд тенге.