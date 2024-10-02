В водохранилищах РК освобождают место для приема талых вод

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, для подготовки к паводковому периоду следующего года филиалы «Казводхоза» ведут работу по обеспечению свободных емкостей в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны.

На сегодня разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду. При этом с 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 млн кубометров воды.

В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища – 13 кубометров в секунду. Из Дунгулукского водохранилища сбрасывается 6 кубометров воды в секунду, из Пятимарского – 5 кубометров в секунду.